Le sopracciglia definiscono lo sguardo e, soprattutto per una donna, è importante tenerle curate e sempre in ordine, a maggior ragione adesso che indossiamo la mascherina. Vogliamo spiegare, dunque, i 4 metodi migliori per depilare le sopracciglia e come scegliere tra loro.

La pinzetta

È un vero e proprio must e, forse, è anche il metodo più classico tra tutti. Per utilizzare questo metodo, però, è fondamentale procurarsi la pinzetta adatta. Ebbene sì, non tutte le pinzette vanno bene per rimuovere le sopracciglia. Consigliamo di utilizzare una pinzetta facile da maneggiare, pratica e con la punta sottile in maniera da riuscire a togliere agevolmente anche i peli più corti ed insidiosi. Consigliamo di praticare la depilazione con la pinzetta dopo la doccia perché l’acqua calda aiuta a dilatare i pori e rende più morbidi i peli. Infine, è importante mantenere la pinzetta sempre pulita, in modo da evitare possibili infezioni.

Il filo

Questa tecnica arriva dall’oriente e consiste nell’incrociare il pelo tra due fili di cotone: essi vengono strappati perché incastrati tra i due fili. Ovviamente, è una tecnica che richiede una certa manualità ed esperienza, però fornisce risultati eccellenti in quanto è molto delicata e non irrita la pelle circostante.

La ceretta calda/fredda

La ceretta è probabilmente il metodo più efficace, però è anche quello più aggressivo per la pelle. Si può praticare con due tipi di cera: quella calda e quella fredda. La cera calda può essere dannosa e aggressiva per chi soffre di capillari fragili, dunque si consiglia di praticarla poco frequentemente. La cera fredda, invece, è più delicata perché non provoca la vasodilatazione. Che sia calda o fredda, la ceretta è un metodo che è bene praticare con moderazione perché alla lunga contribuisce al cedimento dei tessuti.

Rasoio per sopracciglia

Si tratta di un piccolo e sottile rasoio creato apposta per rimuovere i peli delle sopracciglia. Possiede un’impugnatura ergonomica che permette di essere utilizzato con facilità per rimuovere i peli e rimodellare il sopracciglio. Si consiglia di applicare della crema sopra le sopracciglia e raderle seguendo il verso delle stesse: raderle nel verso opposto può causare tagli e crescita di fastidiosi peli sottopelle.

Svelati i 4 metodi migliori per depilare le sopracciglia e come scegliere tra loro, resta soltanto da decidere quello più adatto alle nostre esigenze e al nostro tipo di pelle.

