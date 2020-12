Nulla di meglio che cercare un po’ di fortuna anche a tavola per scacciare questo malinconico 2020 e dare al meglio il benvenuto al nuovo anno. Ecco la ricetta internazionale che porta maggiormente fortuna a Capodanno, tratta dalle tavole di tutto il mondo. Non ci sorprenderà trovare le lenticchie, considerate favorevoli praticamente in tutto il pianeta. Ma, ad accompagnarle, forse quello che in molti potranno considerare una sorpresa: il maiale. Infatti, nella gran parte dei paesi latini e ispanici, decisamente una rappresentanza numerosa, questo animale è considerato un portafortuna. Vediamo nello specifico come, in questo articolo dei nostri Esperti.

Da Cuba in tutto il mondo

Se vogliamo attribuire l’origine di cucinare il maiale a Capodanno in maniera ben augurante, allora dobbiamo fare un salto a Cuba. Da questa magnifica e martoriata isola del centro America, parte infatti la tradizione di mangiare maiale e lenticchie a Capodanno. Ma, attenzione, che la leggenda vuole che porti fortuna anche tutto ciò che ricordi questo animale. In sostanza, preparare e cuocere dei biscottini a forma di maialino a Capodanno, porterà altrettanta fortuna.

Come viene cucinato

Non esiste una vera e propria ricetta per la preparazione del maiale porta fortuna. Se spulciamo tra i suggerimenti della cucina ispanica, lo troveremo cucinato in vari modi:

alla griglia;

saltato in padella con aromi piccanti;

tagliato a filetti con i peperoni, le cipolle e le spezie;

in formato braciola e abbinato alle lenticchie.

Ecco la ricetta internazionale che porta maggiormente fortuna a Capodanno, dipanandosi in realtà in molte varianti.

Cavoli e verdure a foglia verde

E, se vogliamo rimanere nell’area ispanica, e, allo stesso tempo, fare un pieno di fortuna, il consiglio è quello di portare a tavola assieme a maiale e lenticchie:

cavoli e broccoli;

verde;

coste e spinaci.

In pratica, molte delle verdure a foglia verde, che utilizziamo quotidianamente nelle nostre cucine. Ne approfittiamo per qualche consiglio di approfondimento su come riciclare i nostri piatti avanzati a Natale.

