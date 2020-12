Per risparmiare sulla bolletta del gas è meglio spegnere la caldaia quando l’appartamento è vuoto e durante la notte? Oppure conviene mantenere il riscaldamento sempre acceso e ottimizzare il livello di temperatura? A queste domande rispondiamo nel seguente articolo. Ecco perché per risparmiare sul riscaldamento è meglio mantenere questa temperatura ed adottare questa soluzione.

Abitudini virtuose possono ridurre la bolletta del gas

Uno degli incubi degli italiani in inverno è l’arrivo della bolletta del gas. Le temperature rigide, specialmente al nord, portano in inverno ad un’inevitabile impennata di consumo di gas per alimentare il riscaldamento nelle case. È possibile ridurre la bolletta con una serie di accorgimenti che riguardano il miglioramento dell’efficienza dell’impianto di riscaldamento. Ma aiuta anche adottare comportamenti e abitudini che favoriscano un minore consumo di gas.

Uno di questi è la regolazione della temperatura nell’appartamento. A quanti gradi conviene mantenere l’impianto per avere un giusto calore e un risparmio in bolletta? E ancora, conviene tenere sempre acceso il riscaldamento o chiuderlo in alcune ore della giornata per ridurre il consumo di gas?

Gli svantaggi dello spegnere il riscaldamento per molte ore al giorno

Diamo una risposta a queste domande per individuare corrette abitudini che possano favorire un minore consumo di gas, mantenendo una gradevole temperatura in casa. La tipica situazione di chi lavora è di uscire di casa al mattino e tornare alla sera. In questo periodo di tempo se nessuno è in casa, conviene lasciare il riscaldamento acceso o spento?

Lasciandolo spento 8/10 ore è vero che non si consuma ma quando il riscaldamento riparte si hanno una serie di inconvenienti. Primo tra tutti, quello della caldaia che lavorerà al massimo per riportare la temperatura al livello desiderato.

A causa di questo fattore è probabile che la temperature salga sopra il livello impostato. E quando si sarà raggiunta una temperature ideale, probabilmente si spegnerà nuovamente l’impianto per la notte.

Cosa accade se si lascia sempre acceso l’impianto di riscaldamento

L’alternativa è mantenere il riscaldamento acceso sempre, mattina e sera, agendo esclusivamente sulla temperatura. La temperatura ideale della casa, che permette un giusto mix tra confort e risparmio, è 19 gradi. Per risparmiare sul riscaldamento è meglio mantenere questa temperatura ed adottare questa soluzione.

Nel periodo in cui nessuno è in casa si può abbassare il termostato di 1 grado, magari un grado e mezzo. Quindi, regolare l’avvio del riscaldamento se la temperature scende sotto 18 o 17,5 gradi. E lo stesso si può fare la notte.

Questa soluzione permette di mantenere costante la temperatura nell’ambiente. Inoltre, fa lavorare la caldaia sempre al minimo della potenza. Fattore che aiuta non solo un ridotto consumo, ma anche una maggiore durata della caldaia, grazie a una minore usura dei componenti.

È utile ricordare la temperatura massima negli ambienti e il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento centralizzati, sono regolati per legge.

