Secoli di rivalità tra noi e i cugini transalpini caratterizzano non solo i campi di calcio, ma anche soprattutto i prodotti tipici. Molti dei nostri Lettori ricorderanno sicuramente la guerra commerciale degli anni ’80, con rovesciamenti di bilici e camion di vini e formaggi. Oggi, grazie anche alla partecipazione di entrambe le nazioni all’Unione Europea, con relativi vincoli, la rivalità si è notevolmente ridimensionata. Ecco, allora qualche idea per Capodanno nella tradizione e nella rivalità tra Roma e Parigi, giocandoci il derby a tavola.

Le cozze

Italia e Francia contano migliaia di chilometri di coste. Per questo, entrambe le cucine posso vantare delle squisite ricette a base di pesce. Con un punto a favore della Francia, che ha anche la fortuna di specchiarsi sull’Oceano Atlantico. Un piatto comune di entrambe le tavole sono le cozze. Ma, mentre noi italiani le cuciniamo nelle versioni rosse e molto speziate, i cugini le fanno diversamente. Nello specifico, un piatto tipico delle coste transalpine è quello delle cozze alla panna. Molto simile è anche la tradizione delle zuppe di pesce, che, nelle versioni transalpine, presentano un tocco decisamente più dolce e meno saporito delle nostre.

La fonduta

Un’idea decisamente originale per stupire gli ospiti a Capodanno, ma anche per l’epifania è la nostra proposta di una fonduta. Questo piatto delizioso e fumante trae le sue origini sull’arco alpino, tra Svizzera, Italia e Francia. D’altronde, con la tradizione e la produzione di splendidi formaggi, non poteva essere altrimenti. Se desideriamo preparare la fonduta originale, dovremmo procurarci la famosa pentola posta al centro del tavolo: la “bourguignonne”, dotata del fornelletto sottostante. Nella scelta dei formaggi, che può essere veramente molto soggettiva, ricordiamo però la specifica differenza nello scioglimento da parte delle due cucine:

i francesi utilizzano il vino bianco;

gli italiani il latte.

Le crepes o crespelle

Se desideriamo qualche idea per Capodanno nella tradizione e nella rivalità tra Roma e Parigi, come non citare le crespelle? Una volta emblema dell’aristocrazia e della nobiltà, oggi, pur senza averne perso il fascino e l’etichetta, un piatto molto più comune. Soprattutto, grazie alle preferenze dei nostri bambini, che le amano particolarmente, sia in versione salata che dolce. Ricette e idee in materia non mancano, ma noi suggeriamo di prepararle e gustarle in due versioni semplici e caratteristiche dei due stati: col Cognac e col Marsala. Senza contare l’approfondimento della versione con le mele, davvero strepitosa.

