Difficile per noi italiani rinunciare alla pasta, anche durante le feste natalizie. Sulle nostre tavole non saranno sicuramente mancati lasagne, tagliatelle e tortellini. Pesce e carne a fare da completamento, con abbondanza di verdure cotte, grigliate e crude. I nostri Esperti stanno consigliando in questi giorni il ricorso a decotti e tisane depurativi, ma se volessimo un piatto di pasta alla vecchia maniera? Nella pasta della salute il piacere della tavola ma anche il desiderio di smaltire la pancetta e non buttare gli avanzi, con pochi ingredienti, ma mirati.

Pasta integrale e pesce se avanzato

Condizione necessaria e sufficiente, come si diceva in matematica ai tempi della scuola, è utilizzare pasta integrale. Almeno per questa volta. Pochi zuccheri, molte fibre e tanta salute. Sono le verdure a fare da padrone in questa ricetta: zucchine e pomodori. Ma, l’idea nasce dal recupero del pesce che abbiamo avanzato dai pranzi natalizi. Quello con meno grassi e più nutrienti è decisamente il pesce spada, che sicuramente sarà stato presente su molte tavole. Ma, può andare anche il salmone, coi suoi grassi buoni e il rinforzo dell’Omega3. Nella pasta della salute il piacere della tavola ma anche il desiderio di smaltire la pancetta e non buttare gli avanzi di Natale.

Gli ingredienti per la nostra pasta

Trattandosi di una pasta alternativa, che nasce dall’idea del recupero, lasciamo ai nostri lettori le grammature, proponendo solo gli ingredienti:

pasta integrale, possibilmente corta;

pomodorini o pomodori;

una cipolla di qualsiasi tipo;

delle olive, verdi o nere;

zucchine;

pesce di riporto;

olio extra vergine, sale e pepe.

La preparazione

Preparare questa piatta comunque gustosa è molto semplice e prevede di:

soffriggere la cipolla, le zucchine ed eventualmente aggiungere il pesce per una scottata veloce e un’indoratura;

bollire la pasta e scolarla al dente;

farla saltare per qualche istante in un tegame capiente assieme a tutti i nostri ingredienti e servire calda e fumante.

Possiamo aggiungere uno spicchio d’aglio e, un goccio di vinco bianco fermo, così da profumare il nostro piatto. Consigliamo anche un tronchetto al prosciutto molto semplice, che piacerà soprattutto ai nostri bambini.

Approfondimento

