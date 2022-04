Dopo questa giornata di contrattazione, quali sono le nostre osservazioni? Per il momento non è cambiato nulla rispetto a ieri. Oggi, tentativo di rimbalzo ma la tendenza di fondo dei mercati rimane ribassista come si ravvisa da qualche giorno.

Da domani in poi, i nostri oscillatori predittivi, si sono posizionati in un’area dove potrebbe iniziare nuova direzionalità. In quale verso? Sarà probabilmente molto chiaro in chiusura di contrattazione e al momento ci smebra preventivabile verso il basso.

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:20 della giornata di contrattazione del giorno 12 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.124

Eurostoxx Future

3.754

Ftse Mib Future

24.090

S&P 500 Index

4.438,62.

Dai livelli attuali si continuerà a scendere come da frattale annuale?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 8 aprile.

Previsioni per la settimana in corso

Troppa indecisione e gli oscillatori sono contrastati pertanto si procederà day by day senza un percorso campione predefinito.

Tentativo di rimbalzo ma la tendenza di fondo dei mercati rimane ribassista. I livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 14.454. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.622.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.836. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 22.365.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 24.400. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 23.585.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.594. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.594.

Posizione di trading multidays in corso

Short su Dax, Eurostoxx e S&P 500 dall’apertura dell’11 aprile. Flat su Future Ftse Mib.

Quale movimento potrebbe verificarsi durante la giornata di mercoledì?

Difficile fare una previsione affidabile in quanto i grafici e gli oscillatori rimangono appiattiti senza dare particolari indicazioni.

