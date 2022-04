Pasqua sta arrivando e molti italiani si stanno già preparando a stilare un menù ad hoc per questa occasione. Che si segua il detto “a Natale con i tuoi e a Pasqua con chi vuoi”, oppure che si passi questo evento in famiglia, il cibo è sempre un grande protagonista. Per questo oggi proponiamo un piatto veramente indimenticabile di origine umbra che lascerà tutti a bocca aperta. Infatti non si tratta del solito piatto di pasta o delle lasagne, ma di un risotto.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

1 bicchiere di vino rosso, preferibilmente Sagrantino doc;

un litro di brodo vegetale;

1 scalogno;

300 grammi di riso vialone nano;

40 grammi di burro;

parmigiano reggiano q. b.;

40 grammi di sedano nero di Trevi;

50 grammi di pancetta;

pepe nero q.b.;

sale fino q. b.

Golosissimo questo primo piatto da servire sulle tavole pasquali per riempire di gioia e allegria tutta la famiglia

Vediamo come servirlo in tavola. Per prima cosa è necessario mondare lo scalogno e lavarlo sotto acqua corrente. Poi basta affettarlo finemente su un tagliere. Mettere sul fuoco una padella di olio e far rosolare la metà del burro presente in ricetta, quindi 20 grammi. Poi buttarci dentro lo scalogno affettato e farlo imbiondire. Buttare quindi dentro la quantità di riso indicato e farla tostare per circa 1 minuto, in modo che i chicchi si ingrossino. Prestare però attenzione a non farli bruciare, mescolando con un mestolo e tenendo sempre d’occhio il loro colore.

Nel frattempo, lavare e affettare il sedano e la pancetta a tocchetti uniformi e poi mettere a scaldare il brodo già pronto. Aggiungerli al composto e poi versare al suo interno la parte alcolica. Aspettare che questa evapori del tutto e cominciare quindi a versare le mestolate di brodo. Quando il liquido si ritira, coprire nuovamente tutti gli ingredienti e continuare così fino a che il brodo non sarà esaurito. Alla fine, assaggiare e aggiustare di sale secondo i propri gusti personali.

A questo punto, per rendere golosissimo questo primo piatto mantecare con la parte rimanente di burro e il parmigiano reggiano e completare con una bella spolverata di pepe nero. Se non si volesse utilizzare il burro, basta sostituire la prima porzione con dell’olio extravergine di oliva. Per mantecare invece si può semplicemente utilizzare questo piccolo escamotage. Se per secondo, come da tradizione, si porta in tavola l’agnello, ecco tutti i trucchi dei grandi chef per cuocerlo alla perfezione.

