Spesso si cerca un’alternativa alla carne per assumere un apporto proteico da fonti differenti oppure perché si segue uno stile alimentare preciso. A volte, invece, si vuole soltanto provare qualcosa di diverso dalla solita tagliata, polpetta o hamburger di manzo o di pollo. Se vogliamo variare, possiamo trovare un grande aiuto negli ingredienti offerti dalla natura come le verdure di stagione, combinate all’apporto proteico vegetale della soia.

Adoperiamoci allora per qualcosa di diverso e cuciniamo questo hamburger squisito con soia insieme a una verdura tipica di questo periodo come gli asparagi. Porteremo in tavola qualcosa di nuovo e inusuale, che farà contenti tanto vegetariani e vegani quanto chi abitualmente mangia carne, che stenterà a trovare una differenza con questa. Per preparare hamburger di soia e asparagi, dunque, avremo bisogno di questi ingredienti:

150 g di soia sottovuoto;

200 g di asparagi;

300 g di patate;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

sale q.b.;

pepe nero q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

pangrattato q.b.

Cuciniamo questo hamburger squisito con soia e verdure di stagione che farà leccare i baffi anche a chi non è vegano

Per preparare l’hamburger apriamo la confezione di soia sottovuoto e sciacquiamo i legumi sotto abbondante acqua corrente. Sbucciamo le patate e lessiamole in una pentola d’acqua sul fuoco. Quando pronte, schiacciamole con il dorso di un cucchiaio e teniamo da parte la purea. Prepariamo gli asparagi eliminando con un coltello la loro parte legnosa, quindi cuociamoli in una padella con acqua salata bollente. Scoliamoli e mettiamoli nel boccale di un frullatore con la purea di patate, la soia, un pizzico di sale e uno di pepe.

Frulliamo per alcuni minuti quindi trasferiamo il composto in una zuppiera. Aggiungiamo il parmigiano e lavoriamo l’impasto formando delle palline che poi schiacceremo con le mani per dare forma agli hamburger. Bagniamo nell’olio d’oliva, passiamo nel pangrattato e mettiamo ogni hamburger su una teglia rivestita di carta da forno. Mettiamo quindi in forno a 180° per 10 minuti. Serviamo quindi gli hamburger di soia e asparagi su un letto di foglie di insalata iceberg, accompagnati da salsa allo yogurt. In alternativa possiamo metterli in tavola come farcitura di un tipico panino con semi di sesamo.

