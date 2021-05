Curare le proprie piante è una delle attività più piacevoli che possano esistere. E gli amanti del giardinaggio lo fanno proprio per questo.

Purtroppo, però, non sempre tutto va per il verso giusto. Parassiti, insetti e batteri sono sempre lì in agguato per rovinare tutto il lavoro svolto.

Nel corso di questo articolo, vedremo che esiste un particolare insetto asiatico che è capace di darci molto filo da torcere. E sveleremo anche un metodo 100% naturale per tenerlo alla larga dai nostri orticelli.

Infatti, ecco la pianta fenomenale che terrà lontano questo fastidioso e puzzolente parassita cinese, che infesta casa, orti e balconi.

La cimice asiatica (o cinese)

Le famigerate cimici asiatiche, o cinesi, sono in Europa già da svariati anni. Soprattutto in Italia, perché costituisce l’habitat ideale per la loro proliferazione.

Le cimici asiatiche adulte compaiono di solito in piena primavera, quando abbandonano i loro nidi. Infatti, è proprio in questo periodo che si accoppiano e depongono le uova.

Somigliano molto alle classiche cimici verdi, ma sono molto più aggressive e dannose per le piante.

Infatti, questo esemplare è pericolosissimo per frutteti, orti e coltivazioni soprattutto su larga scala.

Ma può dare molto fastidio anche nei piccoli orticelli di casa e nei giardini.

Oltre ad attaccare quasi tutti gli alberi da frutto, la cimice cinese si ciba anche di pomodori, melanzane, peperoni e zucchine.

I danni sono immediatamente visibili. Infatti, un raccolto vittima di questi insetti, avrà frutti ed ortaggi svuotati, deformati e marci.

Inoltre, è molto facile ritrovarsele in casa ed a quel punto schiacciarle non è una buona idea, per via della puzza nauseante che rilasciano.

Una pianta molto particolare

In caso di infestazione da cimici cinesi, che sia in casa o in giardino, possiamo tentare di allontanarle con metodi naturali.

Un rimedio efficace, che non danneggerà le altre piante, o gli insetti utili al nostro orto, è quello di piantare l’artemisia. Infatti, ecco la pianta fenomenale che terrà lontano questo fastidioso e puzzolente parassita cinese, che infesta casa, orti e balconi.

Le cimici non sopportano l’odore di questa pianta, conosciuta anche con il nome di assenzio.

Se non abbiamo la possibilità di piantarla, possiamo preparare un decotto ed inserirlo in uno spruzzino.

Potremmo applicarlo ad esempio sulle piante dell’orto, o su finestre e zanzariere, dove è più facile che si depositino questi fastidiosi insetti.