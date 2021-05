Nell’ultimo anno il rendimento delle azioni DigiTouch è stato inferiore a quello del settore di riferimento. Da ottobre 2020, però, è iniziato un rialzo che potrebbe essere illusorio. Infatti, il rialzo delle azioni DigiTouch è destinato ad avere vita breve. L’analisi grafica, infatti, mostra come la discesa iniziata a febbraio 2021 potrebbe essere solo all’inizio.

Dopo il raggiungimento di area 1,38 euro (I obiettivo di prezzo sul time frame mensile) le quotazioni hanno iniziato una fase di discesa che fino a quando si manterrà sopra area 1,235 euro non è destinata a destare preoccupazioni. Sarà importante, quindi, che la chiusura di maggio non rompa al ribasso il livello indicato. Nel qual caso una chiusura mensile inferiore a 1,14 euro farebbe definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso. Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura mensile superiore a 1,38 euro, allora le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati sul time frame mensile.

D’altra parte sul time frame settimanale la proiezione in corso è saldamente ribassista e punta al I obiettivo di prezzo in area 1,15 euro. Una chiusura mensile inferiore a questo livello potrebbe avere un forte impatto negativo anche sul time frame mensile. Gli obiettivi ribassisti settimanali sono quelli indicati in figura.

Il rialzo delle azioni DigiTouch è destinato ad avere vita breve: le indicazioni dell’analisi grafica

DigiTouch (MIL:DGT) ha chiuso la seduta del 5 marzo a quota 1,33 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

