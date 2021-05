Il pesce è un alimento leggero e dovrebbe essere inserito in un’alimentazione equilibrata almeno due volte a settimana. Ma dopo un ottimo secondo a base di orata, alici o spigola, le mani hanno uno sgradevole odore di pesce. Infatti, anche dopo averle lavate, l’odore non va via. Ma ecco una tecnica infallibile per eliminare l’odore di pesce dalle mani e se non convince ci sono altre 3 soluzioni da provare. Vediamo di cosa si tratta.

Come eliminare l’odore?

Dopo aver pulito il pesce e le mani hanno preso il suo odore, bisogna effettuare questi semplici consigli. Strofinare nelle mani un rametto di prezzemolo fresco. Poi, lavare le mani con acqua fredda e dentifricio.

Il risultato è strepitoso, l’odore di pesce andrà via definitivamente.

Inoltre, è possibile ottenere un buon risultato lavando le mani con il collutorio (preferibile quello a menta). È sufficiente strofinare una piccola quantità sulle mani e poi sciacquarle con abbondante acqua fredda.

Ma se questo metodo non piace, ci sono altri tre rimedi semplici da attuare.

Se non si è soddisfatti del rimedio con prezzemolo e dentifricio, in alternativa ci sono altri tre rimedi con risultato assicurato.

Il primo rimedio consiste nello strofinare sulle mani il succo di limone. Si può usare anche l’arancio o un qualsiasi agrume, il risultato è lo stesso. Da considerare che il limone oltre ad essere un ottimo antisettico, rilascia sulla pelle un gradevole odore.

Il secondo rimedio è il bicarbonato e l’aceto. Questo rimedio è tramandato da generazioni ed è anche quello più usato. Bisogna preparare una miscela con aceto, bicarbonato e acqua. Immergere le mani per un minuto e poi procedere con il consueto lavaggio con acqua fredda e sapone.

Il terzo rimedio consiste nell’utilizzare sale e prezzemolo, in alternativa è possibile utilizzare anche del caffè macinato. Strofinare sale e prezzemolo tra le mani, poi risciacquare con acqua fredda. L’abbinamento del sale con il prezzemolo eliminerà definitivamente l’odore di pesce.