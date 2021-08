Con la fine dell’estate, ci stiamo preparando a godere gli ultimi giorni di molti dei bellissimi fiori del giardino. Infatti, tantissime piante appassiscono d’autunno o comunque perdono i fiori ed il loro splendido colore estivo.

Insomma, sembriamo condannati a dei mesi pieni di foglie secche e piante spoglie. Un triste contrasto rispetto alle esplosioni di colore del nostro giardino estivo, tutto composto da fiori che hanno resistito al caldo.

Tuttavia, non bisogna disperare, perché esistono anche piante che fioriscono più tardi e quindi ci potranno regalare tanti colori anche in mezzo al grigiore della brutta stagione. In questo articolo ne presenteremo una che farà la gioia di molti. Infatti, ecco la pianta da scegliere per un giardino fiorito anche in pieno autunno.

La famiglia delle Tagetes

Consigliamo a tutti di aggiungere al giardino delle piante della famiglia delle Tagetes. Ci sono varie piante che appartengono a questa famiglia, come la varietà erecta, che ha origini americane, oppure la tagetes lucida che ha un odore simile a quello dell’anice.

Insomma, le varietà sono tante, ma spesso si assomigliano dal punto di vista estetico. Esse hanno un’altezza generalmente inferiore ad un metro, con foglie verde scuro, molto folte, che coprono tutto il fusto. Formano così una sorta di cespuglio dal quale sbocciano fiori di colore arancio, giallo, o crema.

Ecco la pianta da scegliere per un giardino fiorito anche in pieno autunno

Già dai colori caldi dei fiori si capisce come il tagete sia molto adatto alle tonalità dell’autunno. La buona notizia è poi che il tagete resiste molto bene alle temperature più basse e continuerà a fiorire fino alle prime gelate. Insomma, se siamo fortunati riusciremo a far vivere questa pianta fino ad autunno inoltrato.

Non ci vogliono nemmeno troppe cure per far vivere questa pianta. È sufficiente bagnarla ogni tanto, ma non ha così bisogno di irrigazione. Basta tenerla un po’ esposta al sole, perché gradisce la luce. Se tutto va bene, basterà questo per avere un bel giardino fiorito fino al mese di novembre.

Ricordiamo poi che questa pianta non è solo bella e resistente al freddo, ma è anche molto utile per chi coltiva l’orto. Come spieghiamo in questo articolo, infatti, essa tiene lontani un gran numero di parassiti, con grande sollievo delle nostre piante.

Insomma, non arrendiamoci alle foglie delle altre piante che cadono ed ingialliscono, ma troviamo un modo per dare una seconda vita al giardino anche in autunno. In questo modo saremo sicuri di fare invidia a tutto il vicinato.