Le vacanze stanno purtroppo volgendo al termine. In queste settimane ne abbiamo parlato tanto. Per prima cosa, abbiamo dato tanti utili consigli su dove poter andare e cosa vedere. Abbiamo poi anche spiegato come preparare i bagagli in maniera intelligente. A tal proposito rimane sempre utile, anche per un viaggio di lavoro, la guida “Nessun contrattempo in ferie se evitiamo questi 3 errori comuni prima di partire”.

Una volta rientrati a casa le esigenze sono un po’ diverse. Presto o tardi, dobbiamo riprendere i soliti ritmi e tutto ci sembra pesare più del solito anche perché veniamo assaliti da una normalissima malinconia per le giornate spensierate appena trascorse. Ma con un pizzico di organizzazione e di buona volontà è possibile rendere il rientro meno traumatico. Scopriremo come ciò sia possibile proprio nelle prossime righe.

Ecco i 3 trucchetti furbissimi per un rientro dalle ferie senza stress

Il bucato “intelligente”

Al rientro dalle ferie ci si ritrova immancabilmente con una gran quantità di panni da lavare e stirare. La situazione diventa tragica soprattutto per le famiglie molto numerose. Se tra il rientro a casa e e quello in ufficio c’è ancora qualche giorno, allora ci si può organizzare con calma. Ma spesso però i tempi sono ristretti. Non è raro dover rientrare al lavoro il giorno immediatamente dopo il rientro dalle vacanze. In questo caso, niente panico. Fermiamoci a ragionare e cominciamo a stabilire le priorità in maniera logica.

Lasciamo per ultimi tutti quegli indumenti prettamente vacanzieri: costumi, prendisole, bermuda… Ovviamente il discorso vale anche per l’abbigliamento e l’attrezzatura da montagna (capi tecnici e scarponcini).

Laviamo quindi per primi tutti quei capi che ci servono anche in città, biancheria intima in primis.

Fare la spesa on-line

Quando si torna a casa dopo una vacanza anche di una sola settimana, si è soliti dire che il frigorifero “fa l’eco”. Una delle primissime necessità è quella dunque di andare a fare la spesa per rifornire dispensa e frigo. Indubbiamente un servizio che richiede parecchio tempo. Se non abbiamo la possibilità di mandare al supermercato qualche altro componente della famiglia come il marito o un figlio abbastanza grande, approfittiamo della tecnologia. Sono ormai moltissimi i supermercati che danno la possibilità di fare la spesa on-line. La consegnano poi direttamente a casa facendo ovviamente pagare un costo per il servizio, costo che varia da supermercato a supermercato.

Alternativa gratuita ma sempre molto comoda è andare a ritirare la propria spesa negli appositi locker dopo averla compilata on-line. Un servizio di cui, ad esempio, Esselunga dispone in molti punti vendita. Consultare su internet i servizi offerti dai vari supermercati. Così facendo risparmieremo almeno un paio d’ore di tempo.

Diamo nuova aria alla casa e pensiamo ancora un po’ alle vacanze

In genere quando si fa un viaggio si acquista qualche souvenir come ricordo. Può essere un soprammobile, un oggetto d’arredamento, un bijoux, una stampa da appendere, un quadro o un indumento. Di qualunque cosa si tratti, esponiamo subito in casa il nostro suppellettile oppure indossiamo il nuovo abito. Ci sembrerà di respirare ancora le atmosfere del luogo che abbiamo appena lasciato.

Dunque, basta davvero poco: ecco i 3 trucchetti furbissimi per un rientro dalle ferie senza stress.