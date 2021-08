Le ragioni che spingono due persone ad intraprendere un rapporto sentimentale possono essere molteplici, ed ogni relazione è sempre un nuovo capitolo. La tendenza però, è quella di pensare che gli eventi del passato possano ripresentarsi anche nella relazione attuale.

Aver vissuto brutte esperienze amorose nel corso del tempo potrebbe rendere più insicuri e dubbiosi, mettendo in cima alla lista delle paure il tradimento.

E, tuttavia, questa non è una paura così infondata, dal momento che oltre il 58% degli italiani pare abbia tradito almeno una volta nella vita.

Innocenti evasioni

In un pezzo di Battisti, egli attende l’arrivo dell’amante davanti al camino con “sorriso ingenuo e profumo”, pregustando già le sue innocenti evasioni. Ma, in realtà, è stato dimostrato che tali “evasioni” tanto innocenti non sono, dato che insieme ai traditi è salito anche il numero di chi ne subisce i danni. I traumi legati al tradimento e alla solitudine, potrebbero dare corso ad effetti ben più gravi di un semplice nodo in gola. Infatti, dopo i 45 anni attenzione a questa condizione che spalanca le porte a demenza e Alzheimer e malattie cardiovascolari.

Ma cerchiamo di venire a noi. Esiste un modo per capire se la persona che abbiamo accanto è più o meno fedele? Tenta di rispondere al quesito uno studio della facoltà di psicologia della Florida svolto su 233 coppie, nell’analisi del profilo del traditore perfetto.

Ecco quali sono le persone che tradiscono o che tendono a tradire di più il partner

La ricerca ha, dapprima, raccolto i dati delle coppie, tra cui esperienze passate, tendenza al tradimento e soddisfazione della vita di coppia. Qui, appare la prima sorpresa perché i risultati dicono che le persone più traditrici sono quelle maggiormente soddisfatte sotto le coperte. La spiegazione, dicono i ricercatori, potrebbe risiedere nel fatto che queste persone hanno un approccio più aperto alla sfera intima e che, dunque, tendono a cercare nuovi stimoli anche fuori dalla coppia. Inoltre, uomini che avevano alle spalle più relazioni brevi o occasionali in età giovanile, hanno dimostrato attitudine al tradimento, al contrario delle donne.

Quali sono i segnali del tradimento

La ricerca, infine, è andata avanti con il tracciamento di quelli che possono essere campanelli d’allarme per misurare la fedeltà del partner. Questo è stato fatto in base alla tendenza di dare scarso valore, o sminuire, caratteristiche di soggetti che le coppie potevano trovare attraenti ma che sapevano essere un rischio per la stabilità coniugale. Beh, il risultato è stato che coloro che tendono ad apprezzare troppo altri individui potrebbero essere dei traditori, anche se non sempre agiscono.

Dunque, ecco quali sono le persone che tradiscono o che tendono a tradire di più il partner anche se la realtà è un’altra. Il metodo migliore per vivere una relazione è cercare la giusta fiducia ed instaurare un dialogo sano con il partener per scacciare ogni insicurezza.