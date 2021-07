Il sole splende e i giardini sono molto rigogliosi in questa stagione. Per questo motivo, siamo tutti alla ricerca di nuovi fiori per rendere il verde di casa ancora più bello.

Tuttavia, non è semplice capire che cosa piantare, perché come sappiamo alcuni fiori potrebbero patire alle alte temperature del sole diretto. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di dare buoni consigli in questo senso, per avere il miglior giardino possibile. In un articolo precedente abbiamo indicato tre varietà che sono molto adatte a questo clima.

Anche oggi andiamo alla scoperta di un fiore che è perfetto per l’estate, grazie alle sue proprietà. Avremo, infatti, un giardino rigoglioso e coloratissimo grazie a questo fiore incredibile che resiste al caldo.

Alla scoperta di questo bellissimo fiore

Alla maggior parte delle persone, il nome gonfrena non dirà molto. Il suo nome scientifico è gomphrena globosa, della famiglia delle amaranthaceae. È originaria dell’America centrale, ma oggi viene coltivata in tantissimi luoghi diversi. In alcune zone dei Caraibi, la utilizzano come erba medicinale, per aiutare contro problemi di tosse e respirazione. È anche utile nel mercato dei cosmetici e degli integratori alimentari, con utilizzi molto vari.

Insomma, è una pianta molto versatile e siamo fortunati, perché è anche bellissima in giardino.

Giardino rigoglioso e coloratissimo grazie a questo fiore incredibile che resiste al caldo

La gonfrena ha dei fiorellini rotondi, che spesso sono violetti o rosa, e può essere coltivata anche in vaso, se non abbiamo spazio in giardino. Fortunatamente, non richiede grandi cure, perché resiste al sole e anche abbastanza bene alla siccità. Per sicurezza, però, meglio bagnarla abbastanza regolarmente, innaffiando le radici, ma non le foglie.

Ha solo una particolarità da tenere sotto controllo: è vulnerabile al vento. Quindi, se viviamo in una zona molto ventosa, cerchiamo di riparare la pianta, mettendola nel posto più tutelato. Se faremo tutto correttamente, avremo un’esplosione di globi viola che sorprenderanno tutto il vicinato.