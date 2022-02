Se alla pasta si aggiungono le verdure di stagione il successo a tavola è assicurato. Ma con alcune verdure è anche importante dare un tocco in più perché il piatto sia sfizioso e piaccia a tutta la famiglia.

Per non sbagliare, il formaggio è sempre un ingrediente molto apprezzato. Tra i vari formaggi che si sposano perfettamente con la verza c’è il provolone, da scegliere in versione dolce o piccante.

La ricetta originale della pasta con verza e provolone vorrebbe che sia piccante, ma bisogna anche tenere conto dei gusti. C’è infatti chi potrebbe preferire un sapore più delicato e allora è perfetto il provolone dolce.

Vediamo quali ingredienti servono e il procedimento per preparare questa pasta dal sapore unico.

Ecco la pasta alla verza con un formaggio speciale che la renderà sfiziosa e saporita

Per preparare il condimento per 4 persone serviranno i seguenti ingredienti:

280 grammi di verza;

1 spicchio d’aglio;

1 cipolla;

180 grammi di pomodori pelati;

1 rametto di rosmarino;

80 grammi di provolone, dolce o piccante a piacere;

sale e olio extravergine di oliva quanto basta;

peperoncino in polvere a piacere.

Prima di tutto, è necessario pulire la verza eliminando le foglie più esterne, soprattutto quelle dure e rovinate. Le altre foglie bisognerà staccarle con attenzione, lavarle e tagliarle a striscioline sottili.

A questo punto, ci si può mettere ai fornelli.

Come preparare le penne alla verza e provolone

Per iniziare la preparazione, soffriggere l’aglio e la cipolla tritati in una padella antiaderente con un filo d’olio extravergine di oliva.

Lentamente, si può procedere ad aggiungere le striscioline di verza e i pomodori pelati, precedentemente schiacciati con una forchetta.

Dopo aver mescolato, si può aggiustare di sale il condimento, aggiungere un rametto di rosmarino e versare mezzo bicchiere di acqua calda.

Il condimento dovrà cuocere a fuoco basso per circa 20 minuti. Per un risultato migliore, è utile coprire la padella con un coperchio. Questo escamotage è anche uno dei quattro modi per risparmiare sulla bolletta del gas quando ci si mette ai fornelli.

Durante la cottura, se il sugo risulta troppo asciutto si può aggiungere ancora qualche cucchiaio d’acqua.

Nel frattempo, bisogna cominciare a cuocere le penne in abbondante acqua salata. Una volta pronte, scolarle e farle saltare per qualche secondo nella padella con il condimento. Infine, è il momento di grattugiare il provolone piccante direttamente sui piatti da servire. Ecco la pasta alla verza con un formaggio che accontenta tutti. Chi ama il piccante può anche terminare il piatto dando una spolverata di peperoncino.

Se è avanzata della verza, la si può preparare gratinata in uno squisito contorno al forno pronto in 20 minuti.

