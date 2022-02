Febbraio è il mese dell’amore e per un fortunato segno zodiacale ce ne sarà in abbondanza. Non bisogna però lasciarsi scappare l’occasione d’oro che si presenterà nel terzo giorno del mese. Ecco perché.

Gennaio è stato un flop, ma il 2022 comincia per davvero a febbraio

Si spera sempre che l’anno nuovo porti con sé felicità e fortuna. Ma questa volta le stelle hanno decretato un inizio 2022 non proprio scoppiettante. Gennaio è infatti partito con ben due pianeti retrogradi, ossia Venere e Mercurio.

Questo fenomeno ha causato disastri in diversi ambiti: in tanti hanno avuto l’impressione che tutto stesse andando per il verso sbagliato. Ma il moto retrogrado dei due pianeti ha influito negativamente soprattutto sull’amore.

Infatti, con Mercurio contro, i malintesi e le difficoltà nella comunicazione sono all’ordine del giorno. Ciò significa ovviamente litigi e incomprensioni nella vita di coppia.

Il moto retrogrado di Venere, invece, impatta negativamente sulle relazioni e sull’autostima. Quest’ultimo aspetto crea molte difficoltà ai single, che hanno bisogno di tanta fiducia in loro stessi per lanciarsi alla ricerca della dolce metà!

Fortunatamente, però, qualcosa nel cielo sta cambiando: grazie alla potentissima Luna Nuova di inizio febbraio, il 2022 può finalmente prendere una direzione positiva. In particolare, dopo la metà del mese, un allineamento di pianeti favorirà gli incontri amorosi.

Ma c’è un segno fortunatissimo che non dovrà aspettare e si godrà una svolta già a partire dal 3 febbraio. Potrà così trascorrere un San Valentino all’insegna dell’armonia di coppia. Scopriamo di chi si tratta.

Pioggia d’amore, complicità e passione dal 3 febbraio per questo fortunato segno zodiacale baciato da Mercurio, giusto in tempo per San Valentino

Secondo gli astrologi, il 3 febbraio sarà il momento migliore del mese per i nati sotto il segno dei Gemelli. In questa giornata, infatti, Mercurio sarà stazionario diretto: ciò significa che sembrerà fermarsi nel cielo, per poi riprendere il proprio moto normale.

La fine della retrogradazione di Mercurio è una buona notizia per tutti, ma ha un significato particolare per i Gemelli. Il motivo è che i nati sotto il segno dei Gemelli sono governati proprio da questo pianeta.

Ma non solo: il 3 febbraio Mercurio sarà nell’ottava casa astrologica, ovvero quella legata al concetto di nuovo inizio e trasformazione, ma anche intimità ed energia sessuale. Il momento è dunque propizio per un incontro romantico, ma anche per rinnovare la complicità all’interno della coppia.

Infatti, grazie a Mercurio in ottava casa, non esisteranno argomenti tabù: non bisogna dunque farsi scappare l’occasione di discutere col partner di ciò che non funziona ed esprimere i propri bisogni. L’intesa di coppia ne beneficerà.

Insomma, per i Gemelli è in arrivo una vera e propria pioggia d’amore, complicità e passione dal 3 febbraio!

