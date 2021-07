È arrivata l’estate e con lei le prime vacanze estivi. Molti di noi sanno già dove passare le ferie ed altri sono ancora indecisi.

Sicuramente la voglia di mare e relax mette d’accordo molti di noi e cerchiamo la spiaggia più bella d’Italia.

Vorremmo un posto esotico pur rimanendo sul territorio italiano e non vogliamo scegliere sempre le solite mete.

Niente panico, grazie a questo articolo scopriremo un posto unico ed incredibile che ci lascerà a bocca aperta.

Sembrano i Caraibi ma è italiana questa paradisiaca spiaggia bianca dal mare cristallino

Ogni anno, quando scegliamo dove passare le nostre vacanze, possiamo decidere tra molte mete stupende.

Molti di noi preferiscono il mare e per questo vogliamo trovare dei posti unici ed indimenticabili.

Ma dove possiamo trovare mare cristallino e spiagge bianche in un’unica affascinante meta?

Pochi di noi sanno che per sentirci ai Caraibi non dovremo neanche spostarci dall’Italia. Infatti. c’è una meta che ogni anno affascina moltissime persone e che per questo rientra costantemente della classifica del FAI.

Sembrano i Caraibi ma è italiana questa paradisiaca spiaggia bianca dal mare cristallino. Stiamo parlando della magnifica Baia dei Turchi. Situata a nord di Otranto nel pieno del Salento leccese questo spettacolo della natura ci regalerà suggestivi camminate tra le pinete.

Ma la meraviglia non finirà qui. Infatti, scopriremo incantevoli calette nascoste tra le rocce con acqua cristallina e fondali di sabbia bianca.

Inoltre potremo godere di spiagge libere ma comunque attrezzate di ombrelloni ed è per questo che è la meta ideale per coppie e famiglie.

Una volta che scopriremo questa suggestiva meta marina ce ne innamoreremo subito e resteremo incantanti dagli scorci panoramici che ci lasceranno senza fiato.

Come raggiungerla

Questa meta selvaggia è raggiungibile solo a piedi ma non faticheremo a trovare posteggi dove lasciare la nostra auto.

Controlliamo sui migliori siti di viaggio quali sono i parcheggi che custodiranno le nostre vetture a cifre veramente piccole.

Una volta parcheggiato ci avventureremo in questi sentieri incontaminati. Raggiungeremo così quello che, secondo la leggenda, fu il punto dove sbarcarono i guerrieri turchi per affrontare la battaglia di Otranto del XV secolo.

