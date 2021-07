Tra le maggiori mete italiane per l’estate c’è sicuramente la Puglia. Ma è il Salento la scelta che va sempre di più. Questa zona più estrema del tacco dell’Italia ha veramente dell’incredibile. Mare cristallino e attrazioni anche nell’entroterra. Come le masserie e gli uliveti dalla tipica terra rossa. Del Salento sono famose molte località. Come Lecce la città bianca, o Santa Maria di Leuca con gli stabilimenti balneari direttamente sulle rocce. Non dimentichiamo poi le spettacolari Maldive del Salento. Spiagge bianche con un mare da lasciare a bocca aperta. Ma non finisce certo qui. Per questo vogliamo parlare dei 3 luoghi meravigliosi imperdibili e poco conosciuti tra mare e borghi nel Salento.

Nell’entroterra

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Muovendoci all’interno del territorio possiamo trovare due piccoli centri. Stiamo parlando di Nardò e di Presicce. Il primo è considerato il paese più bello dopo Lecce. Caratterizzato dalle costruzioni ed edifici bianchi. È un vero è proprio gioiello con attrazioni e atmosfera davvero bellissimi. Presicce invece è un piccolo borgo che conserva molta storia. Infatti ci sono molti chiese e santuari da visitare di con un patrimonio artistico non indifferente. Presicce poi è circondato da moltissime masserie. Queste sono tipici poderi salentini dove la produzione si unisce alla cucina. Hanno infatti dei ristoranti al loro interno con cucina tipica salentina ma anche qualche cenno di innovazione.

3 luoghi meravigliosi imperdibili e poco conosciuti tra mare e borghi nel Salento

Ovviamente dobbiamo ora citare un luogo di mare. Perché qui in Salento le spiagge con tutte loro particolarità fanno invidia a tutto il paese. Nel particolare vogliamo parlare di Porto Selvaggio. Già dal nome si intuisce che non stiamo parlando della solita località con lo stabilimento. Qui siamo davvero immersi nella natura. Infatti, passando a piedi attraverso una bellissima pineta naturale si arriva alla spiaggia. Questa ha qualche striscia di sabbia ma per la maggior parte si tratta di scogli. Possiamo infatti divertirci a tuffarci da varie altezze. Per i più esperti poi lo snorkeling è l’attività perfetta. Tra rientranze del mare e piccole grotte. Il tutto concedendoci il relax all’ombra sotto la pineta. Cullati dal rumore del mare e di qualche cicala.