L’estate chiama bevande fresche e cibi leggeri per contrastare le alte temperature. Per questo motivo, in molti si organizzano cucinando insalate o paste fredde. Altri, invece, preparano bibite usando diverse tipologie di frutti per reintegrare i sali minerali persi con il sudore.

Tra i tanti frutti però ce n’è uno tipico dell’estate e che spesso viene venduto proprio in spiaggia, ricco di tante proprietà, oltre che di freschezza.

Stiamo parlando del cocco che può essere anche aperto e preparato in casa. Infatti, bastano 3 semplici oggetti per aprire questo frutto rinfrescante che potrebbe migliorare il colesterolo buono.

Secondo la Humanitas Research Hospital, centro di ricerca e sede di insegnamento universitario, il cocco, anche se è un grasso saturo, ha una fantastica proprietà. Con il suo acido laurico, infatti, potrebbe determinare l’aumento del colesterolo HDL, considerato il colesterolo di tipo buono.

Proprio per la sua difficoltà ad aprirlo, magari molti non lo comprano. Per fortuna, però, esiste un metodo molto semplice e sicuro per aprire il cocco e gustarselo.

Basteranno questi 3 oggetti che sicuramente tutti avremo a casa. Ovvero, un coltello da formaggio, un cavatappi e un martello.

I passaggi per aprirlo in modo semplice

Prima di tutto, si devono individuare i tre cerchi morbidi all’estremità del cocco. Si dovrà, poi, forarli con il cavatappi, bucando fino alla polpa, facendo uscire l’acqua dal suo interno e scolando il cocco sopra un contenitore.

Questo serve per recuperare l’acqua dissetante del cocco. Svuotato dall’acqua, si può dare quindi qualche martellata per romperlo in diverse parti, facendo attenzione ai pezzi appuntiti che si possono staccare.

Terminata questa fase, si dovrà separare la polpa bianca dal mallo legnoso. Servirà usare un coltello da formaggio appuntito, ma non affilato. Basta fare leva ponendolo tra il mallo e la crosticina marrone. Una volta che il mallo sarà staccato, bisogna sciacquare tutto per bene e il cocco sarà pronto per essere gustato.