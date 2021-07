L’ipertensione è un disturbo che accomuna tantissimi italiani, soprattutto dopo una certa età.

Le cause possono essere numerose e tra queste non dobbiamo sottovalutare neppure la familiarità. In questi casi, infatti, anche se si conduce uno stile di vita regolare, purtroppo potremmo soffrirne comunque. Ciò non toglie che una corretta alimentazione ed una regolare attività possano aiutare a prevenirne l’insorgenza o ad evitare che si acuisca. Gli scienziati hanno scoperto che alcuni frutti possono essere grandi alleati nella battaglia contro l’ipertensione, uno in particolare. Ecco di quale si tratta.

In pochi sanno che questo frutto pulisce le arterie e aiuta a combattere l’ipertensione

Stiamo parlando del pompelmo, frutto originario dell’America centrale e noto per il suo inconfondibile colore rosa acceso. Dolcissimo e succulento, questo frutto è in realtà molto simile all’arancia, di cui condivide la consistenza e la buccia.

Ricco di importanti proprietà, il pompelmo è un’ottima fonte di vitamina C e di potassio, utilissimo nel contrasto proprio all’ipertensione. In quanto molto ricco d’acqua, è ottimo per garantire la corretta idratazione e per depurare dai liquidi in eccesso.

Tra le sue componenti vi è anche la pectina, una fibra solubile che, secondo numerosi studi, libera e protegge le arterie. Questa importante fibra, inoltre, risulta molto efficace per contrastare il colesterolo cattivo nel sangue.

Come consumare il pompelmo

Possiamo mangiare il nostro frutto così com’è oppure ideare qualche ricetta fantasiosa. Realizzare, ad esempio, un’insalata di pompelmo e avocado oppure creare una salsa particolare da mettere sulla carne o sul pesce potrebbe essere originale. possiamo anche tagliarlo a pezzetti e metterlo in una macedonia di frutta.

Insomma, come al solito basta un po’ di fantasia in cucina e realizzeremo dei piatti incredibilmente buoni e innovativi.

Buono e salutare, cosa chiedere di più?