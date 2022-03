Per i pasticcieri provetti e per chi si cimenta per diletto nella preparazione dei dolci, la crema pasticcera è un caposaldo assolutamente da conoscere. Ce ne sono mille ricette diverse, sia per gli ingredienti che per le modalità di preparazione. Quella che vogliamo andare a condividere oggi con i nostri Lettori è una preparazione rapida e alla portata di tutti, che grazie all’aggiunta di un frutto esalta il sapore senza innalzare il contenuto calorico.

Gli ingredienti

Dunque ecco la crema pasticcera leggerissima perfetta, ma anche eccellente da mangiare da sola, che tutti dovrebbero provare. Vediamo di cosa abbiamo bisogno:

300 g d’acqua;

50 g di farina 00;

50 g di zucchero di canna,

2 tuorli d’uova;

la scorza edibile di un limone;

1 pera grande.

A seconda della tipologia di frutto che andiamo ad utilizzare, pere kaiser, williams o coscia, daremo un’impronta di gusto diversa alla crema.

Cominciamo lavando molto bene il frutto scelto. Quindi togliamo la buccia ed il torsolo, ma non buttiamoli via! Poi tagliamo la pera a cubetti piccoli.

Mettiamo gli scarti della pera in acqua e portiamo ad ebollizione a fuoco dolce. Quindi filtriamo il tutto e mettiamo l’acqua a stiepidire. A parte montiamo le uova insieme con lo zucchero. Aggiungiamo un po’ alla volta la farina setacciata. Quando i tre ingredienti saranno ben incorporati fra loro, aggiungiamo l’acqua preparata in precedenza. Attenzione che questa si sia ben raffreddata, altrimenti il suo calore cuocerebbe le uova rovinando irrimediabilmente la nostra crema. Giriamo fino a che il composto non sarà ben amalgamato e senza grumi.

Ecco la crema pasticcera leggerissima perfetta per farcire ed al cucchiaio senza latte e con un ingrediente segreto

Quindi trasferiamo il tutto in un pentolino ed a fuoco molto basso lasciamo addensare la crema girando via via.

Nel mentre, in una padellina mettiamo i cubetti di pera preparati in precedenza con un cucchiaio di acqua. Lasciamoli cuocere qualche minuto, fino a che non si saranno ammorbiditi. Poi travasiamoli in un frullatore e aggiungiamo la scorza di limone.

Se vogliamo usare la crema per farcire pan di spagna, una semplice pasta sfoglia o il nostro dolce preferito, consigliamo di unire la riduzione di frutta alla componente cremosa, mischiandole bene. Se preferiamo consumare la preparazione al cucchiaio, la riduzione di frutta può essere usata come topper.

Versione super leggera

Per ridurre ulteriormente le calorie di questa preparazione, possiamo sostituire la farina 00 con quella di avena o scegliere un dolcificante liquido invece che lo zucchero di canna. Il gusto non ne risentirà, ma la crema avrà un colore più scuro.

Lettura consigliata

Solo pochi conoscono la ricetta segreta di questa torta morbida e facilissima che si inforna nel forno freddo