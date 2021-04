Approfittiamo del periodo delle fragole per godere della loro dolcezza e degli innumerevoli benefici.

Impossibile dunque resistere alla voglia di preparare dolci e torte che le vedono protagoniste. Ecco dunque la ricetta di una torta alle fragole senza cottura dal successo assicurato ed una al bicchiere assolutamente da provare.

Ingredienti

Questi sono gli ingredienti, presenti in tutte le dispense, di cui abbiamo bisogno:

Per la base e la copertura

100 g di Pavesini al cacao;

latte.

Se non si hanno i Pavesini a disposizione si può utilizzare qualsiasi altro biscotto secco.

per il ripieno

500 ml di panna fresca liquida;

250 g fragole;

250 g di ricotta;

70 g di zucchero a velo.

Procedimento

Per prima cosa mettiamo la ricotta a scolare il siero in eccesso in un colino. Nel mentre rivestiamo con la pellicola trasparente una teglia, preferibilmente a cerniera di 22 o 24 cm. Intingiamo i biscotti secchi nel latte. Foderiamoci quindi interamente il fondo e tutti i bordi, ponendo i biscotti in verticale lungo il perimetro della teglia.

Passiamo al ripieno. Unire lo zucchero a velo alla ricotta scolata ed amalgamare i due ingredienti con una spatola. Quindi montiamo la panna a neve molto ferma, lasciamola riposare in frigorifero. Nel mentre tagliare le fragole a pezzetti dopo averle ben pulite. Unirle quindi alla ricotta zuccherata. Infine aggiungere la panna montata.

Con movimenti delicati dal basso verso l’alto amalgamare tutti gli ingredienti. Versare il ripieno nella teglia rivestita di biscotti. Ornare la superficie con dei biscotti sbriciolati grossolanamente. Far raffreddare in freezer per 10 minuti. Oppure in frigo per un’oretta.

Ebbene ecco pronta una torta alle fragole senza cottura dal successo assicurato ed una al bicchiere assolutamente da provare. Utilizzando solo il procedimento descritto per preparare il ripieno si otterrà in un battibaleno un dolce al cucchiaio molto goloso.

Quindi preparare la farcia della torta come descritta. Coprire il fondo del bicchiere con qualche briciola di biscotto. Poi riempire con la farcia. Decorare la superficie con gocce o confetti cioccolato, tipo Smarties. Oppure, più semplicemente, con le stesse briciole di biscotti.

Ecco, dunque, una torta alle fragole senza cottura dal successo assicurato ed una al bicchiere assolutamente da provare.

Approfondimento

Buon appetito.