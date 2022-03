È tempo di pulizie di primavera e mai come in questo momento abbiamo bisogno di tutto ciò che c’è di meglio per la nostra casa.

Tra soluzioni naturali e fai da te e prodotti commerciali l’obbiettivo è solo uno, poca spesa, poca fatica e massima resa.

In questo senso l’acido citrico in casa è un vero alleato da tenere sempre a portata di mano.

Possiede infatti 3 usi in cui è davvero prodigioso e che, conoscendoli, ci torneranno davvero utili per un pulito al primo colpo.

Scopriamoli insieme.

Cos’è l’acido citrico, come lo troviamo in commercio, dove non usarlo mai

L’acido citrico è un composto presente in una grande varietà di frutta e verdura, ma è soprattutto negli agrumi che ne troviamo la massima concentrazione.

Tra questi ad esserne maggiormente ricchi sono il limone e il lime.

Ciò che lo rende speciale nell’utilizzo casalingo è soprattutto il suo essere estremamente ecologico e, al tempo stesso, privo dei rischi chimici di tanti detersivi.

La forma in cui è più diffuso è quella in polvere o granuli ed è facilmente reperibile nei supermercati più forniti, in farmacia ed erboristeria.

Attenzione, però, a non utilizzarlo su superfici particolarmente delicate come il marmo, il legno, la pietra e i pavimenti in cotto.

Utilizziamolo piuttosto seguendo questi consigli, per una resa massima in termini di efficacia.

L’acido citrico in casa è un vero alleato della pulizia per questi 3 straordinari usi in cui è davvero portentoso

L’acido citrico, nell’ambito della pulizia dei capi, è un ottimo sostituto dell’ammorbidente.

Basterà preparare una soluzione sciogliendone circa 50 grammi in 500 grammi di acqua, consumandone circa 100 ml a lavaggio.

Anticalcare fai da te

In questo caso sciogliamo all’interno di un contenitore spray da 1 litro circa 150 grammi di polvere.

Sarà perfetto soprattutto in bagno, nella doccia e per la pulizia delle parti in acciaio.

Cura lavatrice e cura lavastoviglie

In questo caso possiamo preparare una soluzione sempre con 150 grammi di acido in 1 litro d’acqua.

Utilizziamola versandola direttamente nel cestello e procediamo con un lavaggio a vuoto ad alta temperatura.

I nostri elettrodomestici ne usciranno rigenerati, come appena acquistati.

