130 anni fa nacque la storia di un dolce che ha una particolarità che lascia tutti a bocca aperta: si inforna nel forno freddo. Una torta ligure, la cui ricetta è sempre rimasta per tutti questi anni ufficialmente celata. Tuttavia, i segreti che condivideremo con i nostri Lettori ci consentiranno di preparare una “torta panarellina” che conquisterà grandi e piccini per la morbidezza, il profumo e la velocità e la semplicità della preparazione.

Gli ingredienti

Dunque, solo pochi conoscono la ricetta segreta di questo dolce genovese sempre presente alle feste di compleanno dei bambini. Ecco quali sono gli ingredienti necessari:

80 g di fecola di patate;

80 g di farina di tipo 00;

170 g diburro;

230 g di zucchero a velo;

100 g di mandorle tritate ed 1 fialetta di aroma alle mandorle amare;

4 uova;

1 bustina di lievito per dolci.

Per la cottura avremmo bisogno di una tortiera di 22 cm e di un foglio di carta da forno della misura giusta per foderarla in ogni sua parte.

Solo pochi conoscono la ricetta segreta di questa torta morbida e facilissima che si inforna nel forno freddo

Per prima cosa sciogliamo il burro. Questa operazione si può compiere a bagnomaria, dunque immergendo un contenitore con il burro dentro in un altro pieno di acqua calda. Oppure si può adoperare il forno a microonde, prestando attenzione che il burro non cuocia. Quindi mettiamolo da parte a raffreddare.

Nel frattempo montiamo in una ciotola capiente le uova, sia i tuorli che gli albumi, con lo zucchero a velo. Dobbiamo ottenere un composto denso e spumoso, che con le fruste elettriche riusciremo a creare in soli 5 minuti. Aggiungiamo quindi le mandorle tritate. Amalgamiamo bene il tutto aiutandoci con una spatola per dolci. Per un risultato ottimale suggeriamo di tritare le mandorle al momento. In questa maniera non si seccheranno e manterranno inalterato il loro sapore. Infine uniamo il burro fuso, accertandoci che sia a temperatura ambiente. Se fosse troppo caldo attendiamo qualche minuto, altrimenti il calore andrebbe a cuocere le uova e a rovinare il risultato. Infine uniamo la fialetta di mandorle e lavoriamo ancora qualche minuto con le fruste elettriche.

È il momento di passare ad incorporare gli ingredienti solidi. Quindi setacciamo la farina, la fecola ed incorporiamole a pioggia al composto. Per ultima la bustina di lievito. Dopo aver amalgamato bene tutti gli ingredienti, versiamo nella tortiera foderata ed inseriamo nel forno freddo. Solo a questo punto impostiamo la temperatura di 180 ° e lasciamo cuocere per una quarantina di minuti.

