La preparazione di molte golosità richiede l’utilizzo di panna montata. Spesso nelle ricette si raccomanda di utilizzare questo ingrediente lavorato correttamente. Si richiede dunque che sia ariosa oppure ferma, si suggerisce di prestare attenzione ai movimenti per non rovinarla. Per questo motivo vogliamo suggerire

4 trucchetti segreti svelati dai maestri pasticcieri per avere una panna montata alla perfezione in pochi minuti

Perché, sarà difficile da credere, ma anche a loro è capitato almeno una volta che la panna sia impazzita, o non si monti a dovere. Dunque condividiamo gli stratagemmi che gli esperti hanno elaborato con anni di esperienze.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ebbene, come per qualsiasi ingrediente che si usa in cucina, molta attenzione va prestata alla scelta del prodotto giusto. Infatti non tutti sanno che non tutte le panne commercializzate si possono montare. Per optare per quella migliora dobbiamo controllare la percentuale di grassi. Per ottenere una nuvola ben montata bisogna che questo valore sia compreso fra il 25 ed il 42% del prodotto. Più è alta la percentuale più la montatura sarà semplice e veloce.

Un altro segreto che fa sì che la panna risulti perfetta è legata alla temperatura. Il trucchetto consiste nel mettere in frigorifero non solo la panna stessa, ma anche il contenitore e le fruste che utilizzeremo. Dunque mettendo il tutto 4-5 minuti al fresco riusciremo a dimezzare il tempo di lavorazione ed ad ottenere un risultato stupefacente. Il tempo impiegato per montare la panna è molto importante. Questo perché l’energia cinetica che si crea con il movimento delle fruste produce calore. Questo inevitabilmente surriscalda la panna, rovinandone la consistenza ed a volte anche il gusto. Questa la ragione per cui è consigliato, se possibile, adoperare le fruste elettriche. In questa maniera si potrà ottenere in poco tempo un risultato eccellente. Attenzione a non cadere in uno degli errori più comuni.

I tempi

Non bisogna mai fermarsi appena la panna inizia a montare, convinti che abbiamo portato a termine il nostro lavoro. Il tempo necessario è di almeno 10 minuti. Dunque anche se ci appare una nuvola spumosa prima di questo periodo, continuiamo a mandare le fruste, sempre nello stesso verso di rotazione, fino a raggiungere i 10 minuti.

Infine ricordiamo che è sempre preferibile utilizzare la panna fresca al naturale. Se la ricetta prevede di dolcificarla, l’unico ingrediente che si può aggiungere è lo zucchero a velo. Mai dunque emulsionare miele o agave se non si vuole rovinare tutto.

Ebbene ecco 4 trucchetti segreti svelati dai maestri pasticcieri per avere una panna montata alla perfezione in pochi minuti.

Approfondimento

Come preparare uno squisito rotolo panna e fragole facilissimo e spettacolare