L’anno nuovo, per molte persone, non è iniziato nel migliore dei modi ed anzi, per alcuni versi, sembra una brutta copia del 2021.

Tuttavia, nonostante queste prime settimane di gennaio siano state un po’ complicate, nei prossimi giorni la situazione potrebbe migliorare. Infatti, l’ultima parte del mese potrebbe rivelarsi davvero incredibile, soprattutto per alcuni segni zodiacali.

La data da segnare sul calendario è il 29 gennaio, quando all’orizzonte, intorno alle 6:00, ci sarà un evento astronomico davvero meraviglioso.

Infatti appena prima dell’alba, la Luna, ormai nella sua fase calante, si congiungerà con due pianeti veramente decisivi, ossia Marte e Venere. Questa bellissima congiunzione astrale risolleverà le sorti di alcuni segni zodiacali che la dea bendata premierà. Diamo quindi un’occhiata all’oroscopo dei prossimi giorni per scoprire se tra i segni zodiacali più fortunati vi è anche il nostro.

Ecco la congiunzione astrale che dal 29 gennaio farà brillare questi 3 segni zodiacali ricoprendoli d’oro

Uno dei segni zodiacali che verrà sicuramente premiato da questa congiunzione sarà quello dei Pesci.

Per i nati sotto questo segno, avevamo già preannunciato che i primi mesi del 2022 sarebbero stati scintillanti. Nonostante una partenza un po’ altalenante, saranno proprio gli ultimi giorni del mese a dare finalmente una scossa.

A migliorare nettamente sarà la situazione sul posto di lavoro, dove arriveranno tantissime nuove opportunità per dimostrare il proprio valore. In amore, invece, si farà sentire ancora il peso delle tensioni accumulate nei primi giorni di gennaio. Tuttavia, non è il caso di preoccuparsi perché presto tutto si sistemerà.

Un altro segno zodiacale molto fortunato nei prossimi giorni sarà il Toro. Dopo il passaggio di Mercurio retrogrado che ha letteralmente scombussolato tutto, la situazione potrebbe migliorare proprio grazie a questa congiunzione.

Tuttavia, per sfruttare al meglio questo periodo favorevole, bisognerà essere predisposti al cambiamento, soprattutto nel lavoro e nelle amicizie.

In campo professionale, ad esempio, ci sarà bisogno di un cambio di rotta verso nuovi obiettivi più stimolanti e, soprattutto, più redditizi.

Per quanto riguarda le amicizie, invece, è arrivato il momento di tagliare i rami secchi e fare un po’ di pulizia. Non c’è più tempo, né spazio, infatti, per accogliere persone che non hanno realmente interesse a mantenere rapporti solidi e sinceri.

Infine, l’ultimo segno che sarà favorito dalla congiunzione della Luna con Marte e Venere, sarà il Capricorno. Dal 29 gennaio, infatti, ogni aspetto della quotidianità sarà letteralmente travolto da una fortuna inaspettata. Dal lavoro ai soldi, dall’amore all’amicizia, tutto finalmente filerà liscio ed anche febbraio riserverà delle incredibili sorprese. Quindi, ecco la congiunzione astrale che dal 29 gennaio farà brillare questi 3 segni zodiacali ricoprendoli d’oro.