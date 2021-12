Anche se mancano alcuni giorni alla fine di questo turbolento 2021, molte persone stanno già pensando all’anno nuovo.

Negli ultimi due anni la pandemia ha messo in ginocchio molte famiglie e c’è quindi tanta voglia di riscatto. La speranza che hanno molti è quella di cominciare il 2022 col piede giusto, sperando di migliorare la situazione sia lavorativa che psicofisica.

Grazie all’oroscopo, possiamo cercare di prevedere quali saranno i segni zodiacali più fortunati che inizieranno bene il nuovo anno. Vediamo, quindi, quali saranno quelli più favoriti dalla sorte e cosa potrebbe riservarci il futuro.

Passione alle stelle e benessere economico per questi 3 fortunatissimi segni zodiacali nei primi mesi del 2022

Fra i segni zodiacali più fortunati nei primi mesi del 2022 troviamo il Cancro.

Dopo un dicembre piuttosto ricco e prosperoso, soprattutto nei giorni di Natale e Capodanno, per questo segno il bello deve ancora arrivare.

Secondo l’oroscopo, infatti, l’influenza di Giove sarà fondamentale almeno fino a maggio 2022. In questo periodo, non mancheranno tantissime novità ed opportunità, soprattutto a livello economico e lavorativo. Attenzione però a non trascurare troppo la famiglia e la vita sentimentale, soprattutto a gennaio, perché Marte è sempre lì in agguato. Anche per i single, il consiglio è di non lasciarsi sfuggire l’occasione di incontrare nuove persone e di ritagliarsi del tempo al di fuori del lavoro.

Vibrazioni positive in amore

Un altro segno che inizierà questo 2022 letteralmente col botto è quello dei Pesci.

Infatti, come avevamo già anticipato, il nuovo anno inizierà col botto per i Pesci, e per loro la fortuna sarà presente in vari ambiti della vita. Dal punto di vista lavorativo arriveranno tante belle soddisfazioni e l’umore positivo ricadrà anche su tutta la famiglia.

Anche la vita di coppia, da gennaio in poi, risentirà di questa ondata di ottimismo e ci saranno giorni molto intensi sotto questo punto di vista.

Le coppie già sposate, o fidanzate da molti anni, ritroveranno quell’amore genuino e spensierato, che nel 2021 sembrava ormai assopito. Il consiglio è di approfittarne, organizzando cene romantiche e fughe d’amore per rinsaldare i rapporti. Per quanto riguarda i single, ci saranno tanti nuovi stimoli e tante opportunità per incontrare l’anima gemella.

Un fortunatissimo segno di terra

Infine, i primi mesi dell’anno prossimo saranno eccezionali anche per i nati sotto il segno della Vergine.

Per questo segno, infatti, tutto il 2022 sarà veramente un anno d’oro, ma sarà un lento crescendo a partire da gennaio. Marte tenterà di mettere i bastoni fra le ruote, ma Giove sarà presente fino a maggio per sistemare un po’ le cose.

Questi mesi, quindi, saranno molto intensi e frenetici, soprattutto in amore. Il desiderio e la felicità aumenteranno giorno dopo giorno e forse ci saranno i presupposti per allargare la famiglia.

Anche dal punto di vista finanziario la situazione potrebbe migliorare con il giusto impegno e lavorando sodo. Quindi, ci saranno passione alle stelle e benessere economico per questi 3 fortunatissimi segni zodiacali nei primi mesi del 2022.