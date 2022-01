Non dovremmo avere paura di cucinare un po’ di pasta in più perché quella che avanza può diventare una vera ricetta gustosa che non ci farà pentire di nulla. Quindi invece di riscaldare la pasta avanzata del giorno prima, si può trovare una soluzione davvero straordinaria senza dover buttare nulla.

Ecco qualche idea a cui pochi pensano

Tutti amiamo la frittatina di pasta, quindi se abbiamo cotto un po’ di pasta in più, in particolare gli spaghetti, questi possono essere scolati e conciati con uovo sbattuto, sale e pepe e fritto in olio bollente. Un ottima idea da portare in tavola come aperitivo.

Ma se invece avanza della pasta già condita? A quel punto bastano solo 3 ingredienti e 5 minuti per preparare una deliziosa pasta al forno riciclando così gli avanzi in cucina.

Diciamo addio allo spreco con questa ricetta rapida che oltre a riciclare la pasta del giorno prima, potrà utilizzare qualunque ingrediente abbiamo in frigorifero per condirla. Un esempio, le polpettine di carne, dei pezzetti di prosciutto cotto, di salame, dei formaggi e molto altro ancora.

Ingredienti

pasta avanzata;

mozzarella o formaggio filante

parmigiano grattugiato;

mollica di pane raffermo;

aglio;

sale;

pepe.

Bastano solo 3 ingredienti e 5 minuti per preparare questa pasta al forno riciclando gli avanzi del giorno prima

Procedimento

Iniziare la preparazione col prendere la mollica di pane raffermo e farla sfriggere in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Quando i pezzettini di mollica saranno belli dorati e croccanti, spegnere e lasciar raffreddare.

Prendere una teglia da forno, versare uno strato di pasta avanzata, aggiungere la mozzarella o il formaggio filante, precedentemente tagliato a dadini e una spolverata di parmigiano. Continuare con un pizzico di sale e una spolverati di pepe ed infine la mollica di pane sfritto.

Infornare a 180°C per circa 5 minuti fino a che la mozzarella o il formaggio non sarà ben sciolto.

