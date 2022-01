Anche se il 2021 è ormai un lontano ricordo, ci sono ancora un po’ di cose che siamo costretti a trascinarci nel nuovo anno. Il 2022 infatti non è iniziato proprio nel migliore dei modi per alcune persone, complice anche la situazione pandemica che non dà tregua.

Tuttavia, non bisogna abbattersi, perché l’anno è ancora lungo ed ha ancora tanto da offrirci. Infatti, nei prossimi mesi non bisognerà abbandonare le speranze e, anzi, sarà necessario impegnarsi il più possibile per cambiare la situazione. Già da febbraio, ad esempio, secondo l’oroscopo, la sorte potrebbe sorridere ad alcuni segni zodiacali. Scopriamo quali.

Febbraio partirà a razzo per questi 3 fortunatissimi segni zodiacali che finalmente ritroveranno benessere e prosperità dopo un gennaio quasi disastroso

Uno dei segni più fortunati del mese di febbraio sarà sicuramente il Cancro. Anche se il 2022 è iniziato un po’ al rallentatore, ben presto la situazione potrebbe migliorare, soprattutto sul lavoro.

Già dai primi giorni del mese, infatti, arriveranno tante nuove occasioni per rimettersi in gioco sotto questo aspetto. Soprattutto per i commercianti ed i liberi professionisti, ancora piegati dalla situazione pandemica, febbraio porterà nuovi clienti e collaborazioni interessanti.

Tutto ciò avrà un impatto positivo anche in famiglia dove, per un bel po’ di tempo, regnerà la tranquillità.

Ricordiamo, inoltre, che per il Cancro quasi tutta la prima parte del 2022 sarà abbastanza positiva e febbraio segnerà certamente un punto di svolta.

Tante soddisfazioni sul lavoro, ma occhio alla salute

Anche per i nati sotto sotto il segno del Capricorno, febbraio sarà un mese da incorniciare. Dopo il weekend dell’8 e del 9 gennaio che ha portato una bella ventata di positività, anche febbraio inizierà all’insegna della fortuna.

Finalmente le ottime doti comunicative e l’empatia, che caratterizzano da sempre questo segno, torneranno ad essere dei punti di forza, soprattutto sul lavoro. Mantenere dei rapporti di collaborazione proficui e duraturi non è mai semplice e quindi serviranno tutte le capacità necessarie per riuscirci.

Attenzione però a non lasciarsi sopraffare troppo dal lavoro, perché la salute potrebbe scarseggiare a febbraio. Sarà quindi importante risparmiare le energie concedendosi qualche giorno di pausa, evitando sforzi eccessivi o di stare seduti per troppo tempo.

Energia a 1.000 per questo segno di fuoco

Concludiamo questa lista con l’Ariete, che sarà un altro segno molto fortunato a febbraio. L’energia positiva che travolgerà questo segno colpirà ogni aspetto della quotidianità, soprattutto in famiglia ed in amore. Le coppie già consolidate vivranno una sorta di nuova luna di miele e verranno travolte dalla passione e dal romanticismo. Mentre per i single questo è il momento giusto per fare nuove amicizie e nuovi incontri. Occhio però a non frequentare questi segni zodiacali, perché potrebbero portare un po’ di sfortuna. Quindi, febbraio partirà a razzo per questi 3 fortunatissimi segni zodiacali che finalmente ritroveranno benessere e prosperità.