Forse il 2022 non poteva iniziare peggio di così. Da diversi giorni, ormai, stiamo assistendo ad un’impennata dei contagi ed in molte zone del Paese aleggia nuovamente lo spettro delle chiusure.

L’anno nuovo sta quindi deludendo le aspettative e non possiamo fare altro che sperare di superare questo periodo difficile.

Tuttavia, a complicare le cose ci si mettono anche alcuni pianeti che, con il loro passaggio, influenzano positivamente o negativamente il nostro cammino.

Ad esempio, tra pochi giorni ci sarà Mercurio retrogrado che, secondo l’oroscopo, porterà problemi di comunicazione ed incomprensioni. Quindi, tra poco scopriremo in che modo questo pianeta influenzerà le nostre sorti e quali saranno i segni zodiacali più colpiti.

Dal 14 gennaio Mercurio darà parecchio filo da torcere a questi 3 segni zodiacali poco favoriti dalla sorte

Fra i segni zodiacali più colpiti dall’influenza negativa di Mercurio ci sarà il Toro.

Dopo un inizio di gennaio non proprio esaltante, infatti, il passaggio di questo pianeta darà un’ulteriore mazzata soprattutto nell’ambito lavorativo e finanziario. Nonostante magari gli sforzi e l’impegno, purtroppo le incomprensioni e la scarsa collaborazione prenderanno il sopravvento su tutto il resto.

Tuttavia bisognerà fare attenzione non solo alle collaborazioni sul posto di lavoro, ma anche e soprattutto alle spese ed agli investimenti. L’unico modo per passare questo periodo nero è scegliere quindi la via della prudenza e del risparmio, attendendo tempi migliori che potrebbero arrivare già da febbraio.

Sfortuna nel gioco e nel lavoro

Il passaggio di Mercurio retrogrado darà non pochi problemi anche ai nati sotto il segno dei Gemelli.

Gli imprevisti, infatti, potrebbero iniziare già dal 14 gennaio e prolungarsi inevitabilmente fino alla fine del passaggio, ad inizio febbraio.

Anche qui, occhio alle spese, soprattutto quelle che solitamente finanziano vizi, scommesse e gioco d’azzardo. In questo periodo un po’ buio, sarà meglio allentare la presa e non tentare troppo la fortuna, perché sarà sicuramente avversa.

Qualche momento di gioia ci sarà sicuramente, soprattutto durante la Luna piena del 18 e 19 gennaio, ma niente di stabile. Bisognerà attendere comunque i mesi successivi per rimettere le cose in ordine anche dal punto di vista lavorativo.

Litigi ed incomprensioni

Nonostante il 2022 sarà un anno ricco di vincite e fortuna per il segno dell’Acquario, l’incontro con Mercurio porterà qualche squilibrio.

Gli effetti maggiori si noteranno soprattutto nell’ambito sentimentale, dove ci saranno pesanti litigi con il partner. Saranno quindi giorni caratterizzati da continui scontri ed incomprensioni. A peggiorare le cose sarà il mancato appoggio degli amici e delle amiche, che anzi tenderanno ad allontanarsi.

Il consiglio è di restare tranquilli, di non alimentare le discussioni e di non dare peso alle provocazioni. Tutto si risolverà con l’arrivo di febbraio.

Quindi, dal 14 gennaio Mercurio darà parecchio filo da torcere a questi 3 segni zodiacali poco favoriti dalla sorte ma che troveranno pace molto presto.