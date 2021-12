Nonostante le temperature in calo, il freddo e le intemperie di stagione, vetri e finestre di casa andranno puliti anche in inverno.

Un’operazione piuttosto noiosa ma che non può essere ignorata in eterno. Difatti, anche l’appartamento più splendente e profumato appare subito più scialbo alla vista di quegli antiestetici aloni e residui di sporco sulle finestre.

Dunque, è meglio correre subito ai ripari, senza scoraggiarsi e senza sprecare tempo prezioso. Difatti, basta qualche clic su internet per capire che esistono tantissimi rimedi super veloci, efficaci e molto spesso anche naturali per le faccende domestiche.

In commercio possiamo trovare tantissimi prodotti specifici per i lavori di casa. Saponi, spray e detersivi di tutte le marche e per tutte le esigenze. Talvolta, però, per risparmiare qualche soldino ed evitare l’uso di sostanze chimiche si scelgono ingredienti naturali.

Bicarbonato, aceto e limone sono i principali ma anche altri ingredienti molto comuni possono aiutarci in casa.

Quest’oggi, invece, abbiamo scovato una miscela molto efficace per avere vetri sempre splendenti in poche mosse.

Dunque, vetri e finestre sempre splendenti e senza aloni con questo detergente fai da te che in casa vale oro

Partiamo col dire che normalmente la pulizia dei vetri andrebbe fatta almeno una volta a settimana. In tal modo evitiamo di far accumulare troppo sporco, polvere e condensa sulle superfici.

Poi, creiamo il nostro detergente con:

1 cucchiaio di ammoniaca;

3 gocce di comune sapone per piatti;

acqua q.b.

Riciclare una bottiglia spray da mezzo litro che abbiamo già in casa. Laviamola accuratamente e poi versiamo al suo interno i primi ingredienti: ammoniaca e sapone. Mescoliamo e aggiungiamo l’acqua fino all’orlo. Agitiamo bene e spruzziamo su vetri e finestre. Ecco, dunque, come avere vetri e finestre sempre splendenti e senza aloni con questo detergente fai da te che in casa vale oro.

Ovviamente, ricordiamo che l’ammoniaca è un potente ingrediente, potenzialmente pericoloso. Quindi, meglio maneggiare con cautela, anche se ne abbiamo aggiunto solo un cucchiaio. Si consiglia anche di tenersi bocca e naso al riparo mentre si pulisce con questo spray.

Alternativa 100% naturale

Per una soluzione 100% naturale, invece, bisognerà mescolare 2 cucchiai di aceto bianco a un litro e mezzo d’acqua calda. Servirà più olio di gomito ma il risultato sarà ugualmente soddisfacente.