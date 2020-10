Le carote crude sono uno spuntino delizioso e sano. Ma uno degli aspetti che le rende così buone è la loro croccantezza. Stessa cosa può dirsi per il sedano. Cosa fare se invece i tuoi ortaggi, dopo qualche giorno in frigo, sono avvizziti? Non buttarli assolutamente via! Ecco il trucco per far tornare fresche le verdure troppo molli.

Cosa fare se i tuoi ortaggi sono avvizziti

Carote, sedano, rapanelli e altre verdure croccanti non sempre mantengono le proprie caratteristiche in frigo. Se non sono conservati in maniera corretta, tendono ad avvizzirsi, annerirsi e diventare molli. Certo, possono essere comunque mangiati, ma non sono altrettanto gustosi. Una soluzione è ovviamente cuocerli: non si noterà la differenza. Spesso, tuttavia, è preferibile consumare verdura cruda. Magari per non perdere preziose sostanze nutritive, come la vitamina C o B. Cosa farsene allora di questi ortaggi? Ecco il trucco per far tornare fresche le verdure troppo molli.

La ragione per cui le carote e altre verdure croccanti diventano molli è semplice: si disidratano. Altrettanto semplice è quindi il trucco per ravvivarle. Ti basterà tagliare la tua verdura a pezzetti. Dopodiché, immergila in una ciotola con acqua e ghiaccio. Mezz’oretta dovrebbe bastare per far tornare come nuove le carote, ma anche il sedano, le patate e i ravanelli.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

E se non hai del ghiaccio a disposizione?

Se non hai a disposizione del ghiaccio, puoi cavartela comunque. Per il sedano, prova a tagliare la parte inferiore del gambo. Mettilo poi in verticale in un vaso o in un bicchiere con acqua a temperatura ambiente. Puoi fare lo stesso con le carote. Anche in questo caso devi prima tagliare una piccola porzione della cima della carota (quella da cui crescono i ciuffi). Attenzione: non buttare i ciuffi delle carote, possono essere utilizzati in maniera creativa. Qui le ricette per cucinarli.

Le carote andranno messe nel bicchiere con la punta verso l’alto. Anche le patate possono essere immerse in acqua a temperatura ambiente, dopo averle pelate. Questo trucchetto richiederà più tempo, almeno due o tre ore. Ma è altrettanto efficace dell’acqua con ghiaccio. Vedrai che le tue verdure saranno croccanti, esattamente come nuove!