Uno dei social più amati ha recentemente introdotto una nuova impostazione. Lo scopo è quello di proteggere la tua privacy. Non sono in molti, però, a conoscere questa modalità. Sei incuriosito? Ecco la novità segreta da impostare sul cellulare per evitare che altri leggano le tue conversazioni.

Come impostare la modalità messaggi temporanei

Dopo Telegram, anche Instagram ha introdotto la novità segreta da impostare sul cellulare per evitare che altri leggano le tue conversazioni. Si tratta della modalità messaggi temporanei. Questa riguarda i direct, ovvero le chat private di Instagram. Sembra quasi un trucchetto segreto, perché impostarla non è facilissimo. O meglio, non è difficile, ma bisogna sapere come fare. Ecco svelato il mistero.

Apri una qualsiasi chat già esistente su Instagram, oppure avviane una nuova. Fai scorrere il dito dal basso verso l’alto. Dovrai mantenere la pressione per qualche secondo. A questo punto, noterai che lo sfondo della chat è diventato nero. Complimenti: hai appena attivato la modalità messaggi temporanei! Ma di cosa si tratta esattamente? E in che modo protegge la tua privacy?

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Tutti i vantaggi della novità di Instagram

La caratteristica della modalità messaggi temporanei è questa: la chat si autodistruggerà appena la chiudi. Ciò significa che, una volta uscito dalla conversazione, non potrai più vedere i messaggi che hai inviato o ricevuto. Lo stesso può dirsi del destinatario dei tuoi messaggi. Fanno eccezione solo i messaggi non ancora visualizzati: resteranno a disposizione sullo smartphone del destinatario finché non li leggerà.

Ma non è tutto qui. Anche le foto e i video che invii nella chat a sfondo nero si cancelleranno appena la chiudi. Inoltre, nessuno potrà condividere il contenuto delle tue conversazioni senza che tu ne sia a conoscenza. Infatti, se il destinatario dei tuoi messaggi facesse uno screenshot, riceveresti immediatamente una notifica. La modalità tuttavia non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Tu sei già in grado di usarla?

Approfondimento

Ecco il trucco per vedere i “mi piace” su Instagram