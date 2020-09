Perchè non dovresti buttare i ciuffi delle carote? Ecco i motivi

Quante volte ti è capitato di comprare le carote e buttare via le foglie, senza nemmeno pensarci? Il tuo è un errore comune: sono in molti a pensare che i ciuffi delle carote non si possano mangiare.

Eppure non solo le foglie delle carote sono commestibili, ma anche deliziose e ricche di proprietà nutritive. Utilizzarle in cucina è quindi un ottimo trucchetto green per non sprecare cibo e risparmiare sulla spesa.

Scopriamo allora perché non dovresti buttare i ciuffi delle carote e tutti i modi per prepararli.

Tutti i benefici naturali

I ciuffi delle carote sono nutrienti, ricchi di proteine, sali minerali e vitamine. Non sono quindi da meno delle radici, la parte della carota che siamo abituati a mangiare. Anzi, contengono fino a sei volte più vitamina C!

I poteri antiossidanti di questa vitamina aiutano a rafforzare il sistema immunitario, prevengono il rischio di tumori e neutralizzano i radicali liberi.

Inoltre, le foglie delle carote sono fonte di potassio e magnesio. Contengono perfino i carotenoidi, i nostri migliori alleati per un’abbronzatura perfetta.

Perchè non dovresti buttare i ciuffi delle carote? Come cucinarli

Ricordati innanzitutto di lavare bene le foglie con acqua e aceto, e di eliminare i gambi. Ora che i ciuffi delle carote sono pronti, ecco qualche idea gustosa per cucinarli:

– Pesto: usali come alternativa al basilico per preparare il pesto. Ti basterà frullarli assieme ad aglio, pinoli, pecorino, parmigiano, olio e sale.

-In insalata: abbina le radici delle carote alle foglie per un’insalata colorata e insolita.

-Nella minestra: aggiungi i ciuffi al classico minestrone di verdure.

– Come condimento: prova le foglie di carota al posto del prezzemolo.

– Smoothie: per una bevanda rinfrescante, frulla i ciuffi assieme a latte, banane, mele, e fragole.

Ora che non vedi l’ora di provare queste ricette, non butterai più via le foglie delle carote, vero?