Manca solo qualche giorno alla notte più divertente dell’anno e non sappiamo proprio cosa mettere. Abbiamo tirato fuori tutti i nostri abiti dall’armadio, siamo passate in negozio e finalmente ci siamo. Abbiamo trovato il look perfetto per sentirci a nostro agio e strabiliare tutti.

Ora che il lavoro più difficile è passato ci tocca capire cosa fare sul viso. Sarebbe bello realizzare un make up sorprendente che si abbini alla perfezione ai toni dell’abito. Sfumature che vanno dal nero al verde, passando per il viola o per la tonalità dell’anno 2022.

Purtroppo però le nostre abilità in fatto di make up sono limitate e non riusciamo a realizzare cose particolari. Per questo motivo dovremmo rassegnarci al solito filo di mascara e un po’ di rossetto? Certo che no, ecco un’idea facilissima da realizzare per stupire tutti.

Ecco il trucco di Capodanno facile e veloce per stregare chiunque grazie a questo eyeliner da favola

La parola d’ordine per il Veglione di Capodanno è brillare. Dagli abiti alle scarpe, passando anche per qualche ciocca di capelli ad effetto. Quindi anche se non sappiamo come usare pennelli e ombretti possiamo rifugiarci in questo trucchetto.

Prima di tutto prepariamo la base con il nostro fondotinta e blush che usiamo tutti i giorni. Se riusciamo a procurare uno spray fissante sarebbe meglio, così il trucco terrà a lungo. Dopodiché applichiamo un bellissimo illuminante sui punti focali del viso. Zigomi, nell’incavo dell’occhio, sul ponte del naso e un puntino sulla punta.

Sugli occhi passiamo un velo di ombretto color nude per dare profondità. Ecco poi che arriva il protagonista del nostro make up, l’eyeliner. Ma non il classico nero o marrone bensì argento. Stendiamo una linea il più possibile vicino all’attaccatura delle ciglia.

Se non abbiamo una mano ferma procediamo disegnando piccoli tratti che ci faranno da guida. Quando saremo soddisfatte dello spessore e della lunghezza uniamoli tutti con un tratto unico. Creiamo una piccola codetta all’insù per uno sguardo magnetico e abbiamo fatto.

Ultimo tocco finale

Sfumiamo un ombretto più scuro sotto la rima inferiore dell’occhio per dare profondità. Una bella passata di mascara allungante e curvante ed ecco uno sguardo magnetico che conquisterà. Se vogliamo possiamo anche aggiungere le ciglia finte, ma non sempre è facile applicarle.

Quindi, ecco il trucco di Capodanno facile e veloce per stregare chiunque grazie a questo eyeliner da favola. Anche solo un filo di eyeliner e un po’ di rossetto possono fare la differenza. Se poi vogliamo qualcosa di più spettacolare ecco qualche idea veloce ma ad effetto.

