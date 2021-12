Abbiamo già prenotato l’appuntamento dal parrucchiere per essere impeccabili durante le feste. Tinta, colpi di sole, taglio e piega da sfoggiare il giorno di Natale. Però si sa che difficilmente la piega fatta 3 giorni prima duri per tutte le festività.

Abbiamo visto delle acconciature pratiche per evitare nodi con sciarpa e cappello. Ora, invece, ci concentreremo sull’effetto wow per le feste. Basteranno solo elastici e forcine per queste incredibili acconciature fai da te. Così eviteremo non solo di dormire impalate per non rovinare i capelli, ma anche un altro salto dal parrucchiere. Un bel risparmio anche a livello economico che fa sempre comodo.

Ecco 3 acconciature strabilianti e facilissime da realizzare per sembrare più giovani ma sempre eleganti durante le feste

La prima acconciatura è tanto semplice quanto elegante. Si adatta soprattutto a chi ha i capelli lunghi o medio lunghi. Però si può realizzare anche su chi ha un long bob, l’importante è che i capelli arrivino alle spalle.

Prima di tutto lisciamo bene i capelli con spazzola e phon oppure con la piastra. Finita la nostra piega procuriamoci un elastico piccolo. Separiamo due ciocche, una per lato abbastanza spesse, più o meno da sopra l’orecchio. Portiamole sotto il mento e leghiamole insieme in una coda molto morbida. Ora portiamo dietro la testa e possiamo anche terminare così per un look più semplice. Altrimenti ruotiamola creando un torciglione morbido e copriamo l’elastico con un fermaglio.

Chignon basso elegante

La seconda proposta è uno chignon ma realizzato in modo da sembrare più pieno e sofisticato. Facciamo una coda bassa e leghiamola bene con un elastico. Prendiamo un secondo elastico e leghiamolo a metà coda. Apriamo con le mani i capelli all’attaccatura del primo elastico e facciamoci passare la coda. Avremo così uno chignon con una ciocca dritta penzolante che andremo a fissare con delle forcine.

Semi-raccolto per avere più volume

Ultima acconciatura prevede una base con capelli mossi. Perfetta per chi non ama la coda alta ma vuole volume. Prima facciamo le nostre onde con il ferro arricciacapelli o con la piastra. Creiamo una mezza coda separando una sezione a metà testa. Poi ne leghiamo un’altra più alta prendendo i capelli dall’altezza delle tempie.

Lavoriamo un po’ la coda più alta allentandola un po’ e modellando le ciocche. Possiamo anche attorcigliarla una volta per dare ulteriore volume. Creiamo una piccola fessura all’altezza dell’elastico della seconda coda e facciamoci passare la prima. Tiriamo un po’ per renderla più omogenea ed ecco una mezza coda “finta” super voluminosa.

Quindi, ecco 3 acconciature strabilianti e facilissime da realizzare per sembrare più giovani ma sempre eleganti durante le feste. Non ci resta che sfoggiare un outfit scintillante e siamo pronte per stupire tutti. Ecco qualche idea nell’articolo “È quasi tempo di festa quindi ecco 3 look incredibili per un Capodanno con il botto”.

