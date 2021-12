A volte ci lamentiamo dei nostri piccoli difetti estetici, anche se impercettibili, e cerchiamo con ogni stratagemma di nasconderli.

Quando ci guardiamo allo specchio siamo troppo critici e non ci rendiamo conto che quell’imperfezione molto probabilmente rappresenta un segno distintivo. Quella caratteristica ci rende diversi dagli altri donando anche un tocco di fascino e sensualità. Nonostante ciò, quando è possibile, con dei piccoli trucchetti potremmo cercare di attirare l’attenzione su altre parti del nostro del fisico, senza stravolgere il nostro look.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

C’è chi ha, per conformazione, le palpebre cadenti, caratteristica che potremmo alleggerire con un semplice make up. Chi invece è insoddisfatto della propria forma del viso, perché troppo rotondo, ma lo vorrebbe più allungato. In questo particolare caso non è necessario fare diete estreme, anche perché molto spesso non dipende solo dal peso.

I chili di troppo potrebbero fare la differenza, ma dimagrire non vuol dire riuscire al 100% ad eliminare questa caratteristica.

Per snellire il volto tondo ecco 2 tagli perfetti per tutti i tipi di capelli che donano volume

Per attenuare la forma del volto rotondo potremmo fare qualche esercizio per rendere più tonici i muscoli della faccia e assottigliare il doppio mento. In questo senso fare della ginnastica facciale potrebbe anche dare un leggero effetto lifting. In aiuto arriva anche il trucco, se utilizziamo nel modo giusto terra, blush e la tecnica del contouring, potremmo ottenere risultati sorprendenti.

Per quanto riguarda le acconciature, per snellire il volto tondo ecco 2 tagli perfetti per tutti i tipi di capelli che donano volume.

Il primo è un vero e proprio mix di due stili differenti, a metà tra un taglio lungo ed uno corto. Si tratta dello “shullet”, una combinazione perfetta dello shag e del mullet. Questo stile mantiene la chioma lunga ma consiste nello scalare con ciocche molte corte la parte superiore della capigliatura.

Il ciuffo può essere a tendina, molto corto o laterale, la riga solitamente è centrale. Calibrando bene il volume, nella parte superiore o all’altezza del collo, il nostro viso risulterà più snello, senza rinunciare alo stile. Un altro fattore positivo del taglio shullet è che è adatto a qualsiasi tipo di capelli, lisci, mossi e ricci, non necessita di particolare manutenzione.

Mullet

Direttamente dagli anni ’80 arriva il taglio mullet, che molti volti noti sfoggiano con grande maestria. Esistono diverse varianti, più o meno estreme ed eccentriche, con lunghezze corte e medie.

Per valorizzare un viso rotondo, scartiamo quelli più corti con le orecchie scoperte e optiamo per l’alternativa che mantiene la chioma più lunga, che incornicia il volto.

Scegliamo una frangia laterale e scombinata, capelli scalati nella parte superiore e laterale, mentre lasciamo nel retro i capelli lunghi, ideale per chi li ha mossi.