Dopo aver scartato i regali di Natale, ci sarà rimasta in casa tantissima carta da pacco.

Il bello delle carte da regalo è che ne esistono di tutti i tipi e per tutti i gusti. Si va da quelle coloratissime a quelle decorate con disegni vari, fino a quelle a tinta unita, più eleganti e seriose. E, se non abbiamo già fatto l’errore di buttare via tutto, potremmo sfruttare questo materiale per funzioni casalinghe molto utili.

Pochi lo immagineranno, eppure la carta da regalo è un materiale da riciclo molto vantaggioso per risolvere una serie di problemi che tutti abbiamo in casa.

Conviene conservare la carta da regalo perché ci tornerà utile per queste 3 funzioni preziose in casa

Saper riciclare è una capacità molto importante al giorno d’oggi. Questo ci permette di risparmiare materie prime, energia, di inquinare meno l’ambiente e, perché no, di risparmiare parecchio denaro.

Tra i prodotti che possiamo riciclare con più facilità c’è sicuramente la carta. Nel periodo natalizio si verifica un vero e proprio abuso e spreco di carta, che viene utilizzata una sola volta e poi gettata via.

Forse, però, non tutti sanno che la carta può diventare molto utile per proteggere le scarpe più delicate. In sostanza, con i fogli di carta possiamo avvolgere le scarpe, soprattutto quelle create con i materiali più fragili. Ovviamente, bisognerà utilizzare un foglio per ogni scarpa da ricoprire.

Le scarpe così protette, poi, potranno essere riposizionate all’interno delle proprie scatole e riposte nella scarpiera. A tal proposito, ricordiamo che per eliminare la puzza dalle scarpe bastano questi ingredienti economici che praticamente tutti abbiamo in casa.

Un sorprendente utilizzo negli armadi

La carta da regalo può essere riutilizzata anche per rivestire l’interno di cassetti, armadi e cassettiere. In questo modo riusciremo ad eseguire la pulizia di questi spazi con molta più facilità rispetto al normale.

Inoltre, manterremo l’ordine nei nostri armadi e daremo anche un tocco di colore all’arredamento.

Un’impensabile decorazione per la nostra casa

La carta regalo può diventare un ottimo elemento anche per decorare casa grazie all’arte del decoupage. Questa tecnica consiste nell’applicare ritagli di carta su soprammobili, mobili, complementi d’arredo da giardino e tanto altro ancora. Per farlo si utilizzerà della colla, da applicare con pennelli, spugne o altri strumenti da lavoro.

Il decoupage è utile per decorare la nostra casa, ma anche per stimolare la nostra fantasia e creatività. Infatti, conviene conservare la carta da regalo, perché ci tornerà utile per queste 3 funzioni preziose in casa.