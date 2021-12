Quale sarà il colore da indossare nel 2022? Se fino ad oggi potevamo avere dei dubbi, adesso non ne avremo nessuno. Questo perché gli esperti hanno appena svelato il colore tendenza da indossare nel 2022 ed è questa meraviglia. Colore totalmente nuovo, una tonalità che ancora non esisteva, ma che già nel 2021 abbiamo un pochino visto e apprezzato. Sarà forse questo il motivo per cui è diventato il colore del 2022? Non è dato sapersi, quello che sicuramente, però, sappiamo è che è una tonalità brillante, piena di vita e forza.

Nel 2021 il colore che faceva da padrone era il verde

Ogni anno abbiamo un colore che sale sul podio e si aggiudica il primo premio. L’anno scorso è stato il verde: infatti borse, cappotti, pantaloni e maglioni avevano una sola nuance. Forse perché il verde è il colore della speranza, e durante quest’anno la speranza di uscire dalla pandemia, di una ripresa economica e la speranza nei vaccini era tanta. E quindi possiamo dire che il verde cadeva a pennello. Per il 2022 il colore, invece, sarà uno completamente diverso. Un mix di due colori.

Gli esperti hanno svelato il colore tendenza da indossare nel 2022 ed è questa meraviglia

Il colore scelto da Pantone, che sarà la tinta da indossare nel 2022, si chiama Very Peri. Questo colore nasce da una tonalità di blu mixato ad un vivo sottotono violetto rosso. Quello che poi viene fuori è un viola completamente nuovo che diffonde dinamicità, coraggio e creatività.

Questa nuance ci introduce verso una potente novità. Dopo un lungo periodo chiusi a casa e di incertezze, i nostri bisogni stanno mutando verso qualcosa di nuovo. Questo colore rappresenta proprio questo cambiamento e ci aiuta ad abbracciare le infinite possibilità che questo nuovo mondo ci offre.

Chi lo ha indossato nel 2021

Come già accennato, il Very Peri è un colore che è già stato indossato da alcune star. Infatti Lady Gaga sceglie un vestito firmato Gucci dalla tinta viola per la prima del film “House of Gucci”. Kamala Harris ha scelto un cappotto viola per l’Inauguration Day. Mentre Camilla Cabello ha indossato un vestito viola sparkling firmato Michael Kors al MET Gala. L’attore Kumail Nanjiani ha indossato un abito viola di Umar Sayeed Couture per la prima del film “Eternals”. E infine Anya Taylor-Joy ha indossato un mini dress bombato viola firmato Oscar de la Renta agli CFDA Fashion Awards 2021.

