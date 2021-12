Nell’ultimo periodo abbiamo notato come i colori neutri e delicati fossero di tendenza. Dall’abbigliamento, alle unghie fino al make up la parola d’ordine era semplicità. Dopo questo periodo difficile per tutti è come se anche la moda si fosse risvegliata da un lungo sonno.

Colori sgargianti e stampe insolite hanno sfilato lungo le passerelle di tutto il Mondo. Abbiamo ammirato Star di Hollywood sfoggiare colori come rosso intenso o ottanio anche tra i capelli. Punti luce d’oro ad incorniciare il viso come gli ear cuff. Insomma la nuova tendenza è sicuramente attirare l’attenzione.

Scintille a Capodanno non solo con abito e scarpe perché anche il make up fa la sua parte

Nella vita di tutti giorni abbiamo visto questo cambiamento, figuriamoci nel periodo natalizio. Pronti a partire per qualche viaggio, cene in famiglia o feste con gli amici. La nuova parola d’ordine per questo Capodanno è brillare. Non solo abiti con paillettes e lustrini vari. Ne abbiamo già parlato di 3 look incredibili da sfoggiare per un Capodanno col botto. Oggi ci concentreremo sul make up di tendenza del momento che ci farà risplendere.

Non solo colori sgargianti anche nei trucci occhi e labbra, che ormai sono un must. Ma anche applicazioni gioiello per esaltare lo sguardo e glitter tridimensionali per un trucco scenografico. Quale momento migliore di sfoggiare anche trucchi esagerati che non realizzeremmo mai normalmente?

Look irresistibile

È facile trovare glitter già provvisti di colla altrimenti possiamo utilizzare quella per le ciglia finte. Basterà scegliere le perline e i lustrini che vogliamo applicare e realizzare la nostra opera d’arte. Una base monocromo dorata su tutta la palpebra mobile, ad esempio. Per poi applicare tutti i glitter sull’occhio quasi a rappresentare un sole. Oppure fare la codina alla Cleopatra con i mini lustrini scintillanti. Se ci sembra troppo per noi perché non creare solo un punto luce sotto la rima dell’occhio, allora. Insomma le possibilità sono davvero infinite.

Non dimentichiamoci però delle mani. Unghie ben curate e alla moda sono ciò che serve per completare l’outfit. Scegliamo colori intensi e abbiniamoli al nostro abbigliamento, magari dorate o anche nere. Ma dobbiamo assolutamente realizzarle seguendo il trend del momento. Infatti “sta già spopolando questa nuova tendenza unghie che è semplice da realizzare ma dall’effetto incredibile”. Basterà concentrarsi su due unghie soltanto e decorarle seguendo i propri gusti.

Quindi, scintille a Capodanno non solo con abito e scarpe perché anche il make up fa la sua parte. Se vogliamo davvero lasciare il segno è su questo che dobbiamo puntare. Perché in fondo anche se abbiamo un corpo sinuoso il viso è sempre un punto focale.

