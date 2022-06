La bella stagione è cominciata e in questo periodo molte di noi amano sfoggiare mani e piedi curati e dipinti con lo smalto. Moltissimi di noi amano andare dall’estetista per concedersi manicure e pedicure a regola d’arte. Spesso, però, non abbiamo né i soldi né il tempo per questo tipo di trattamento, quindi cerchiamo di arrangiarci da sole. Oggi vogliamo vedere un metodo semplice da realizzare per mettere lo smalto senza sbavare e senza errori. Ecco il semplice trucco per mettere lo smalto senza fare errori per una manicure davvero impeccabile.

L’importanza di seguire una beauty routine per le unghie

Se vogliamo concedere un trattamento di bellezza alle nostre unghie, non dobbiamo per forza spendere grosse cifre. L’importante è sapere quali passaggi seguire. Bastano venti minuti e potremo curare le unghie di mani e piedi e rimuovere ogni imperfezione.

Per iniziare possiamo mettere a bagno nell’acqua tiepida le mani e i piedi. In questo modo solleveremo le cuticole ed ammorbidiremo la pelle. A questo punto possiamo, con un bastoncino o uno stuzzicadenti, rimuovere le pellicine per ampliare l’unghia.

Adesso possiamo stendere un primer o uno smalto trasparente per avere una base protettiva e una lunga durata.

Ecco il semplice trucco per mettere lo smalto su mani e piedi senza sbavare in casa senza andare dall’estetista

Ora potremo avvolgere l’unghia con uno strappo di nastro adesivo, in modo da creare uno stencil entro cui stendere lo smalto. Grazie a questo metodo lo smalto verrà steso senza errori e sbavature sulla pelle fuori dall’unghia. Quando abbiamo sistemato il nastro adesivo, possiamo iniziare a stendere due passate della vernice che abbiamo scelto. Possiamo ovviamente usare questa tecnica sia per le mani che per i piedi.

Adesso possiamo aspettare che la vernice si secchi, per poi sigillare con un top coat trasparente. Possiamo sceglierne uno denso e lucido per creare un effetto vetro luccicante e duraturo. Se seguiamo i giusti consigli, potremo far durare lo smalto fino a tre settimane senza difetti.

Terminate queste operazioni possiamo rimuovere lo scotch: il nostro trattamento mani e piedi è concluso e possiamo ammirare le nostre unghie perfette.

Approfondimento

Quando lo smalto semipermanente è rovinato e si sfoglia possiamo rimuoverlo in questo modo senza andare dall’estetista