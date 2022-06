Il caldo incessante di giugno ci sta già facendo impazzire e probabilmente non sappiamo già più che cosa indossare o come legare i capelli. Da un punto di vista dell’abbigliamento, potrebbero venire in nostro soccorso alcuni vestiti estivi di varie lunghezze e colori, alla moda ma comunque economici. Per quanto invece riguarda i capelli, le strade sono essenzialmente due: taglio o acconciatura. Certo, il taglio aiuta a rinforzare e ci risolve il problema di capire come acconciare i capelli senza incappare in chignon stilisticamente scadenti. Ma del resto, per molte, il parrucchiere è un vero incubo e dunque non resta che capire come legare i capelli d’estate in modo chic.

Innanzitutto, è doveroso menzionare l’accessorio che, oltre a tornare nuovamente in tendenza, dà immediatamente carattere all’acconciatura: lo scrunchie. Il maxi elastico morbidissimo che ha letteralmente spopolato negli anni Ottanta ritorna protagonista sulla scena, in diversi formati, stampe e colori. A seconda che lo si voglia sfoggiare con maggior o minor evidenza, possiamo sceglierlo nelle versioni maxi, medie o mini. Interessanti poi i modelli in seta, con tonalità che spaziano dai delicati beige e rosa baby fino alle stampe multicolor o barocche.

Proprio per quanto concerne la scelta della tonalità, possiamo decidere se giocare per coordinazione o contrasto con il naturale colore dei capelli. Grande novità dell’anno è poi lo scrunchie foulard, in tessuto elastico, con estremità allungate: darà l’impressione di aver avvolto la coda in un elegantissimo fiocco. Non meno degni di nota i sofisticati modelli in velluto o chiffon, o quello decisamente più giovanile e originale in peluche. Quest’ultimo, in particolare, è perfetto anche con uno chignon casual, mentre gli altri due sposano meglio gli outfit serali.

Legare i capelli d’estate in modo chic è possibile con queste acconciature da giorno o sera, mare o città

Grazie a questo accessorio così vario e versatile, qualsiasi acconciatura guadagnerà il massimo della resa estetica con il minimo dello sforzo. Vale comunque la pena menzionare almeno due acconciature consigliatissime per l’estate, ottime su capelli lunghi e medi. La prima è il semi raccolto con chignon nella parte alta della testa, preferibilmente accompagnato da delicate beach waves. Senza stare ad accaldarsi con piastre e phon vari, basterà fare delle trecce per ottenere l’effetto desiderato. Ugualmente informale ma strepitosamente adatto per gli aperitivi serali in spiaggia o in città è, poi, lo chignon basso con riga al centro.

