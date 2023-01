Ecco il primo piatto di verdure super leggero da fare con soli 4 ingredienti: da provare subito!

Le feste sono finite e molti sono alla ricerca di piatti dietetici per rimettersi in forma e smaltire i chili accumulati. In rete si trovano decine e decine di ricette diverse ma quella che stiamo per presentare ha decisamente una marcia in più. Un primo piatto a base di verdure, cereali e legumi che ci farà letteralmente impazzire

Ci siamo messi alle spalle le festività natalizie e con esse pranzi, cenoni e grandi abbuffate. È il momento di tornare alla normalità anche per quanto riguarda la dieta quotidiana. Uno dei migliori metodi per depurarsi dopo le grandi mangiate è quello di puntare su piatti con poco sale. Meglio ancora se a base di verdure e ricchi di fibre. E oggi ne scopriremo uno che oltre a essere sano è anche decisamente gustoso e facile da preparare. Quindi, ecco il primo piatto di verdure super leggero che ci sorprenderà. La ricetta è semplicissima e richiede soltanto 4 ingredienti che quasi sicuramente abbiamo già in dispensa.

L’orzotto con porri e lenticchie è il primo piatto perfetto per la dieta

Cereali, legumi e verdure non dovrebbero mai mancare in un regime alimentare sano.

Non soltanto dopo le grandi mangiate natalizie. Il loro contenuto di fibre, vitamine e minerali è infatti fondamentale per la nostra salute. Ecco perché oggi presenteremo una ricetta che riesce ad abbinare come poche leggerezza, proprietà nutrizionali e gusto. Stiamo parlando dell’orzotto con lenticchie e porri. Le lenticchie potrebbero essere avanzate dal Natale. Il porro quasi sicuramente lo abbiamo in frigo perché con esso possiamo preparare straordinari piatti, sughi e condimenti.

Gli ingredienti

Per 4 porzioni del nostro orzotto ci servono solo questi 4 ingredienti:

350 grammi di orzo ;

; 50 grammi di lenticchie ;

; mezzo porro ;

; 1 zucchina grande.

A queste aggiungeremo del brodo vegetale, dell’olio d’oliva e del sale per condire.

Ecco il primo piatto di verdure super leggero: come cucinare l’orzotto

Partiamo dalla zucchina. Puliamola e tagliamola a cubetti. Proseguiamo stufando il porro in una pentola grande (dovrà contenere l’orzo) con un bicchiere d’acqua e un cucchiaio d’olio.

Aggiungiamo alla pentola anche le lenticchie e facciamole insaporire per due-tre minuti. Non ci resta che inserire anche l’orzo e tostare i vari ingredienti. Adesso entra in gioco il brodo vegetale. Dovremo infatti aggiungerlo poco alla volta fino a completare la cottura dell’orzo. Lo stesso procedimento che usiamo quando cuciniamo i risotti.

Quando siamo più o meno a metà preparazione assaggiamo per capire se c’è bisogno di sale e mettiamo in pentola anche i cubetti di zucchine. Completiamo la cottura e serviamo l’orzotto ben caldo con un cucchiaio d’olio d’oliva da aggiungere a crudo.