Il secondo piatto veloce con poco sale più sfizioso dell’inverno e con un gusto che fa innamorare

Come cucinare il petto di tacchino, le castagne, l’uvetta e i pinoli per creare un secondo veloce, leggero e con pochissimo sale.

Uno degli obiettivi di chi si impegna ai fornelli è quello di cucinare piatti sani, leggeri e gustosi. Un traguardo che possiamo raggiungere usando poco sale e sfruttando i prodotti tipici di ogni stagione. Sembra una missione non alla portata di tutti ma stiamo per scoprire che non lo è. Perché oggi presenteremo il secondo piatto veloce con poco sale che darà una marcia in più ai nostri menù di dicembre. E per prepararlo servono soltanto 20 minuti di tempo.

Come cucinare tacchino, castagne e frutta secca per fare scorta di fibre

Il segreto di un piatto sano sta spesso nell’equilibrio dei nutrienti che lo compongono. Carboidrati, fibre, proteine e grassi devono combinarsi al meglio per diventare utili al benessere dell’organismo. E gli straccetti di tacchino con farina di castagne e frutta secca sono uno dei secondi piatti più equilibrati in assoluto.

La carne di tacchino è famosa per la sua leggerezza e alta digeribilità. Le castagne sono ricchissime di fibre e di acido oleico. La frutta secca croccante è uno dei migliori cibi per provare ad allontanare lo stress.

Gli ingredienti per gli straccetti di tacchino alle castagne

Per preparare 4 porzioni di straccetti servono:

400 grammi di petto di tacchino ;

; 50 grammi di farina di castagne;

30 grammi di pinoli;

15 grammi di uvetta;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

mezzo bicchiere di acqua minerale;

sale e pepe q.b.

Il secondo piatto veloce con poco sale top di dicembre e come prepararlo

Quello che stupisce di questo secondo piatto è la velocità di preparazione. In appena 20 minuti riusciremo a portarlo in tavola e potremo sfruttarlo anche per i pranzi e le cene natalizie. Iniziamo dalla carne. Tagliamo il petto di tacchino a strisce sottili e impaniamole con la farina di castagne. Prendiamo una padella e mettiamo la carne a rosolare per circa 10 minuti. Mentre aspettiamo tostiamo velocemente i pinoli in un’altra padella piccola.

Quando il tacchino inizia a essere dorato aggiungiamo in padella l’acqua minerale. Servirà per creare una cremina che darà il tocco di classe al piatto. Inseriamo anche i pinoli tostati e l’uvetta e cuociamo altri 2-3 minuti girando frequentemente.

Aggiungiamo una spolverata di pepe e assaggiamo prima di servire. Se il piatto è troppo insipido aggiungiamo un pizzico di sale e impiattiamo.