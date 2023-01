Basta mettere sotto il cuscino il rimedio per dare sollievo ai dolori muscolari. Incredibile

Che seccatura quando, di notte, si dorme male a causa dei dolori muscolari, che disturbano il sonno. Per fortuna, esiste un vecchio rimedio della nonna che pare porre rimedio a questo fastidio. Basta mettere questo oggetto sotto il cuscino

I dolori muscolari sono una grande seccatura. Le cause sono le più disparate. Potrebbero essere la conseguenza di esercizio fisico, di un trauma, una lesione o, semplicemente, l’effetto di un lavoro usurante.

A volte, possono essere localizzati in un solo punto o diffusi nel corpo. Potrebbero essere anche frutto di una cattiva postura o quello che succede quando facciamo uno sforzo prolungato. Colpendo, di solito, gambe, schiena, collo. E non solo.

Ecco le principali malattie che potrebbero essere associate a dei dolori muscolari

La medicina è precisa nell’elencare quali patologie potrebbero essere legate a questo fastidioso problema cui tanti soffrono. E non solo artrite e artrite reumatoide, alle quali va subito il primo pensiero. Anche la bronchite, la colite, il diabete, la fibrosi cistica potrebbero essere associate ai dolori muscolari. Non solo, ovviamente.

La semplice influenza, spesso, ci lascia pieni di dolori in tutto il corpo. Peggio ancora in caso di polmonite e, chi ha sindrome premestruale, sa a cosa, spesso, va incontro. L’elenco, purtroppo, è molto più lungo e questi sono solo alcuni esempi. Campanelli di allarme di patologie più complesse di un semplice sforzo prolungato. Insomma, i dolori muscolari non vanno mai trascurati e si dovrebbe andare subito a stabilirne l’origine.

Esistono dei rimedi per contrastare il fastidioso dolore muscolare?

Scoprendo da cosa dipendono i dolori muscolari diventa più facile cercare dei rimedi efficaci per risolverli. O, quanto meno, ridurli. A qualcuno, come vedremo, basta mettere sotto il cuscino il rimedio per dare sollievo. Anche se c’è un rimedio che deve essere alla base di tutte le cause. Ovvero, il riposo assoluto. Quando si ha dolore a un arto o a una parte del corpo, va tenuta a riposo, per non aggravare la sofferenza. Soprattutto, dopo aver fatto esercizio fisico.

Va benissimo scoprire come rimettersi in forma dopo i 60 anni, ma dobbiamo rispettare i tempi per farlo. E il riposo è fondamentale. Ovviamente, ci sono anche altri rimedi, ma sempre dietro parere medico. Come gli antidolorifici e gli antinfiammatori. Così come gli impacchi di ghiaccio che aiutano e non poco. In ogni caso, con l’aiuto di uno specialista, si individuano i percorsi migliori per risolvere il tutto.

Basta mettere sotto il cuscino il rimedio per dare sollievo e ce lo dice la nonna

Poi, come sempre, esistono dei rimedi incredibili che ci tramandano le nonne. Ad esempio, basta mettere sotto il cuscino un oggetto impensabile per lenire il dolore muscolare. Ed è la saponetta. Perché si dovrebbe fare? Cosa succede se si mette una saponetta sotto il cuscino o le lenzuola? Un rimedio che già era in uso nell’antichità.

Non una saponetta qualsiasi, ma il sapone di Marsiglia. Che ha delle proprietà antinfiammatorie e, di notte, può sprigionare i suoi oli essenziali. In che modo? Grazie al calore del cuscino che permette di emanare, in particolare, gli ioni di cloruro di potassio. Così che possano essere assorbiti dalla nostra pelle.

È vero che il sapone per lavarsi le mani può essere sostituito da bicarbonato e olio, ma in questo caso, ovviamente, no.