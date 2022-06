È sempre piacevole invitare qualche ospite a pranzo o a cena a casa propria. Infatti, si rivela sempre l’occasione per passare un po’ di tempo assieme e per poter godere appieno della compagnia dell’altro. Quando, però, vi è necessità di improvvisare il pasto o, ancor peggio, gli ospiti sono parecchi, si entra in crisi circa cosa servire a tavola. Servirà qualcosa di semplice da preparare e che non venga a costarci un occhio della testa. Allo stesso tempo però dovrà però essere ben saporito.

Se volessimo preparare un secondo, possiamo valutare qualche piatto al forno da fare con le melanzane alternativo alla solita parmigiana. Mentre se volessimo un primo piatto, meglio scartare i classici spaghetti aglio e olio e puntare su qualcosa di più particolare. Dunque ecco il piatto di pasta gustosissimo, economico e veloce che sarà il nostro successo a tavola con gli ospiti.

Ingredienti

Vi è una verdura particolare e davvero buona che pochi conoscono, gli agretti. La loro raccolta avviene solo in primavera e dunque solo a ridosso della stessa possiamo trovarli. Dunque, prima che la loro disponibilità venga meno, conviene approfittarne. Tanto più perché sicuramente sono meno scontati rispetto ad altre verdure e si prestano a tante ricette diverse. Con la pasta sono una vera bontà, tanto più se li usiamo per arricchire un piatto povero ma gustoso: quello con mollica e alici.

Ci serviranno:

320 g di vermicelli;

500 g di agretti;

un paio di fette di pane raffermo;

aglio;

1 barattolino di alici sott’olio;

olio extravergine di oliva;

peperoncino.

Ecco il piatto di pasta gustosissimo, economico e veloce da preparare quando si hanno tante persone a pranzo o a cena

Come prima cosa occupiamoci degli agretti. Puliamoli eliminando la radice e poi sciacquiamoli più volte sotto l’acqua per togliere ogni residuo di terra. Prendiamo allora una pentola d’acqua e poniamola sul fuoco. Raggiunta l’ebollizione saliamola e caliamovi gli agretti. Facciamoli lessare per circa 5 minuti e scoliamoli. Intanto mettiamo sul fornello la pentola d’acqua nella quale bolliremo la pasta.

In una padella con sufficiente olio soffriggiamo le alici con aglio e peperoncino. Vi aggiungeremo poi anche gli agretti per insaporirli. Saliamo l’acqua che bolle e caliamo i vermicelli.

Intanto, sbricioliamo la mollica rafferma. Versiamo dell’olio in un’ulteriore padella e quando sarà ben caldo friggiamovi la mollica. Rigiriamola e lasciamola friggere finché non sarà bella dorata e croccantissima. Scoliamo i vermicelli e saltiamola nella padella delle alici e degli agretti. Serviamo nei piatti e guarniamo con la mollica fritta. L’equilibrio di consistenze e sapori di questo piatto semplice e povero manderà in estasi la tavolata.

