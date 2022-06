I prodotti di stagione si rivelano sempre un’ottima scelta al supermercato e dal fruttivendolo. Questo perché si troveranno a prezzi più abbordabili e il loro gusto sarà al massimo, inoltre ci forniranno i giusti nutrienti. Oltre alla verdura, dobbiamo approfittare anche della frutta disponibile in questo periodo. Possiamo sfruttarla non solo come spuntino, ma anche per preparare dei veri e propri piatti. Ad esempio, si può cucinare un appetitoso secondo di pesce ed abbinarlo magari con le fragole. Possiamo però preparare anche ghiotti primi piatti che uniscano dolce e salato.

Ingredienti

Solitamente nei periodi estivi si prepara con una certa frequenza l’insalata di riso. A lungo andare, per quanto la si vari, potrebbe però stancare e diventare un piatto alquanto banale. Possiamo allora puntare su altre preparazioni dal gusto fresco e particolare. Infatti, altro che riso in insalata, sarà questo originale cremosissimo risotto a conquistare a tavola e a spopolare tra i commensali. Il delizioso sapore dei lamponi, infatti, farà breccia anche nei palati più difficili.

Per il risotto ci serviranno:

300 g di riso Carnaroli;

150 g di lamponi;

mezza cipolla;

brodo vegetale;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe;

parmigiano grattugiato;

burro;

foglie di menta fresca;

un bicchiere colmo di prosecco.

Altro che riso in insalata, sarà questo originale cremosissimo risotto il primo piatto che farà leccare i baffi e sorprenderà gli ospiti

Cominciamo tritando la cipolla. Irroriamo allora in una pentola dell’olio e mettiamovela a soffriggere all’interno. Dopo di che, aggiungiamo il riso e facciamolo tostare. Dovremo girare con una certa frequenza per evitare che si bruci e attacchi. Intanto prendiamo metà dei nostri lamponi e aggiungiamoli al riso. Versiamo metà parte di prosecco e alziamo la fiamma per sfumare. Quando si sarà consumato, aggiungiamo qualche mestolo di brodo e lasciamo cuocere. Giriamo di tanto in tanto e assicuriamoci che il brodo non si consumi totalmente. Qualora fosse così, aggiungiamo altro brodo. Saliamo.

Quando il riso è quasi al termine della cottura aggiungiamo la parte rimasta di prosecco e lasciamolo consumare. Spegniamo il fornello e mantechiamo il riso ancora tiepido con il parmigiano e il burro. Aggiungiamo il pepe e le foglie di menta. Serviamo nei piatti e guardiamoli con i lamponi rimasti. Si consiglia di farlo raffreddare leggermente, così da poterne assaporare pienamente il gusto. Sarà un piatto equilibrato dalle note dolci, salate e leggermente acidule. Una vera bontà per il palato e lo farà sussultare di piacere. Diventerà un cavallo di battaglia della nostra cucina e sarà garanzia di successo con gli ospiti.

