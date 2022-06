Che si tratti di un pasto in famiglia o con ospiti, ogni giorno vi sarà la necessità di pensare a una qualche ricetta da preparare.

Puntualmente dinanzi ai fornelli le idee sembrano venir meno e inevitabilmente ci si trova sempre a ripetere le medesime ricette. Di conseguenza non solo diventa noioso cucinare ma anche mangiare perde di gusto.

Necessario dunque sperimentare nuove ricette, in particolare per i secondi che sembrano darci sempre poca scelta. Tanto più perché spesso ci riduciamo a farli sempre esclusivamente di carne o di pesce. In realtà anche gli ortaggi si prestano benissimo, in particolare modo le melanzane, che ad esempio possono essere protagoniste col peperone di strepitose polpette svuotafrigo.

Ingredienti

Quando si parla di piatti con le melanzane il pensiero di tutti non può che andare verso la parmigiana, piatto molto amato. Per quanto possa essere buona, proporla in continuazione rischia di stancare. Ecco perché bisognerà trovare una nuova ricetta per cucinare le melanzane al forno in modo gustoso. Una ricetta che preferibilmente non richieda precedenti fritture, operazione invece inclusa nella classica parmigiana.

A fare al caso nostro potrebbe essere un originale e semplice polpettone che ci farà leccare i baffi.

Ci serviranno:

500 g di melanzane;

200 g di patate;

pangrattato;

2 uova;

formaggio grattugiato;

150 g di provola;

150 g di speck;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Per cucinare le melanzane al forno in modo gustoso a cena non c’è solo la parmigiana ma anche questo ghiottissimo secondo con pangrattato

Laviamo le melanzane e priviamole della cima. Tagliamole a quadretti e inseriamole in uno scolapasta incastrato in una zuppiera. Ricopriamo i cubetti di sale, di modo da togliervi il sapore amaro. Passate un paio d’ore sciacquiamo perbene le parmigiane e spremiamole.

Irroriamo un filo d’olio in una padella e soffriggiamovi le melanzane.

Peliamo le patate e poniamole a bollire in una pentola colma d’acqua salata. Quando riusciremo a conficcarvi la forchetta all’interno saranno pronte.

In una zuppiera schiacciamo le patate e aggiungiamovi le melanzane, le uova sbattute, il formaggio grattugiato, il sale e il pepe. Uniamovi sufficiente pangrattato al fine di ottenere un composto facilmente modellabile.

Prendiamo un foglio di carta forno e stendiamovi il composto. Tagliamo la provola e lo speck a strisce non troppo sottili e poniamole al centro dell’impasto, richiudiamolo. Abbiamo ottenuto un polpettone. Ora non resterà che posizionarlo in una teglia e cuocerlo. Procediamo impostando il forno a 180/200 gradi. Qualora non apparisse ben cotto dopo una mezz’ora, facciamolo stare ancora tenendolo d’occhio.

A questo punto dunque non rimarrà che sfornarlo e mangiarlo, con grande entusiasmo di tutti data la bella novità.

