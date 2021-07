Le patologie normalmente si svegliano dopo la mezza età per ragioni di DNA, quindi corredo genetico, oppure dipendenti da altre patologie o per sfortunate circostanze.

Non a caso proprio i diabetici devono prestare molta attenzione dopo i 50 anni a questa patologia molto comune e anche abbastanza frequente e seria, per cui bisogna fare assolutamente un controllo se si presentano dei particolari sintomi.

Quali sono i sintomi di una delle patologie più temibili della mezza età?

Come tutte le patologie, anche questa si manifesta quando è già troppo tardi. Quando iniziano a vedersi i primi sintomi, la malattia ha già colpito i nostri occhi con una perdita della vista irreversibilmente.

Si tratta della maculopatia, che consiste in una malattia che colpisce la macula, cioè il tessuto al centro della retina dietro al bulbo oculare. Questa zona dell’occhio ha il compito di codificare le immagini, quindi indispensabile per la messa a fuoco, leggere, scrivere e così via.

Quando l’area della macula viene danneggiata ci sono alcuni sintomi assolutamente non da trascurare, quali:

la deformazione delle immagini;

alterazione dei colori;

la comparsa di una macchia nera nei casi avanzati.

Questi sintomi lievi o molto evidenti non vanno assolutamente sottovalutati in quanto a lungo andare possono portare una ridotta capacità visiva, fino ad arrivare alla cecità.

Non tutti sanno che dopo i 50 anni bisogna fare attenzione a questa patologia molto comune tra i diabetici

Non è sempre facile accorgersi di avere problemi di vista, soprattutto se ci sono altre patologie che possono influenzare una diagnosi o anche solo se si è portatori di occhiali come i miopi.

In alcuni casi si può presentare in forma aggressiva ed ereditaria. In altri casi può essere la conseguenza di vari fattori, come altre patologie, miopie elevate, distacco della retina o ancora ad altri fattori.

Inoltre è importante fare attenzione alla pressione oculare per scongiurare guai seri che possono compromettere la vista.

La maculopatia è una delle cause principali legate alla perdita della vista. Individuare in tempo questa patologia, significherebbe rallentare o in alcuni casi, fermare la degenerazione della capacità visiva.

Per diagnosticare questa patologia, bisognerà affidarsi ad uno specialista che potrà verificare con i dovuti esami lo stato della vista con una corretta diagnosi.

